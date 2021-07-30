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    17 млн тенге похитил сотрудник банка в Семее

    30 Июля 2021, 02:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сотрудник банка похитил 17 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе суда № 2 сообщили, что с августа по ноябрь 2020 года осужденный являлся сотрудником банка и совершил хищение денежных средств из банкоматов на общую сумму 17 095 000 тенге, которые в дальнейшем использовал для игры на тотализаторе.

    «На основании изложенного суд назначил ему 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в финансовой сфере сроком на 10 лет. Гражданский иск потерпевшим в суде заявлен не был», — пояснили в пресс-службе суда.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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