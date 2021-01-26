17 млн квадратных метров жилья планируют ввести в Казахстане в этом году - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане планируется введение 17 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На особом контроле Правительства находятся вопросы наращивания объема строительства и улучшения жилищной инфраструктуры. В текущем году планируется введение 17 млн квадратных метров жилья. Объем инвестиций составит 2,2 трлн тенге», - заявил Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.

12 января Премьер-Министр Аскар Мамин обратился к руководителям госорганов и акимам, отметив, что на расширенном заседании Правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева, которое пройдет в конце января, будут рассмотрены итоги развития страны и предстоящие задачи.

18 января текущего года Указом Президента был утвержден новый состав Правительства Казахстана.

Напомним, 15 января Глава государства во время открытия первой сессии Парламента РК VII созыва обратился к новому составу Мажилиса и поставил новые задачи.



