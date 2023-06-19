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    17 мирных жителей погибли при авиаударе в Судане

    19 Июня 2023, 01:12

    ХАРТУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 17 мирных жителей, в том числе пятеро детей, погибли в результате авиаудара по столице Судана - Хартуму. Об этом сообщили активисты организации «Центр неотложной помощи Южного пояса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Атаке подвергся жилой район в пригороде Хартума Мейо столицы Судана. Инцидент имел место поздно вечером в субботу. Ранения получили 11 человек.

    Пока неизвестно, кто стоял за атакой, Между тем, в Силах быстрого реагирования (СБР) заявили, что истребители группировки сбили самолет, который атаковал жилые кварталы Хартума.

    Комментариев от армии Судана в связи с произошедшим не поступало.

    Правительственная армия и СБР подписали в субботу соглашение о прекращении огня на 72 часа.

    Перемирие вступило в силу в 6 часов утра по местному времени в воскресенье.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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