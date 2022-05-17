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    17 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    17 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    69 лет назад (1953) родился ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич - Президент Республики Казахстан.

    Родился в городе Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), (1975); преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР; стажировался в Пекинском лингвистическом институте (1983-1984); окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ, специалист-международник (1992).

    Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

    В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем Премьер-Министра РК. В октябре 1999 года с согласия Парламента Указом Президента Республики Казахстан был назначен Премьер-Министром РК. В январе 2002 года стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

    В январе 2007 года избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

    В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность Генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

    16 октября 2013 года вновь избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

    20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

    9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% и был избран Президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года, в соответствии со статьей 42 Конституции РК, принес присягу и официально вступил в должность Главы государства.

    С 2007 года член партии «Нұр Отан» и Бюро политсовета партии «Нұр Отан». Член Совета Безопасности Республики Казахстан. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек год-2018». В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

    Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

    Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

    72 года назад (1950) родился РОГОВ Игорь Иванович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в г. Баку (Азербайджан). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1973).

    Трудовая деятельность: станочник Алма-Атинского деревообрабатывающего комбината (1967-1968); следователь Ауэзовского районного отдела внутренних дел г. Алматы (1973-1975); ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1975-1990); консультант государственно-правового отдела канцелярии Президента Казахской ССР (1990-1991); старший референт государственно-правовой референтуры аппарата Президента Казахской ССР (01.1991-08.1991); старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1992); заведующий сектором правоохранительных органов государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (04.1992-07.1992); заместитель председателя Конституционного суда РК (1992-1995); помощник Президента РК (1995-1997); советник Президента РК (1997-2000); министр юстиции РК (2000-2002); заведующий государственно-правовым отделом - заместитель руководителя Администрации Президента РК (03.2004-06.2004); председатель Конституционного Совета РК (2004-2017); заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (с 2017 года), председатель общественного совета по борьбе с коррупцией (с 2020 года).

    Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II ст. (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Тынга 50 жыл», «Астана»; «10 жыл Астана» (2008). Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель Республики Казахстан», «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (1999).

    65 лет назад (1957) родился НУРСИПАТОВ Нуржан Нурланбекович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

    Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в городе Минске, контрразведчик; Карагандинский государственный университет, юрист.

    Трудовая деятельность: служба в органах государственной и национальной безопасности: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Аягозского районного отдела и управления Комитета государственной безопасности по Семипалатинской области (1982-1992); заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника службы, заместитель начальника департамента контрразведывательных, кадрового, информационно-аналитического, разведывательного, инспекторского подразделений Центрального аппарата Комитета национальной безопасности РК (1992-2006); начальник управления Комитета национальной безопасности РК по городу Семею (2006-2007); первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области (2007-2013); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Павлодарской области (2013-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2017-2020).

    На занимаемой должности - с 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «За вклад в обеспечение национальной безопасности», «Щит национальной безопасности» І, ІІ, ІІІ ст., «Ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ ст.; Почётной грамотой МПА СНГ (2019).

    57 лет назад (1965) родился ЖАЙЫМБЕТОВ Мархабат Жайымбетович - заместитель акима Кызылординской области.

    Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, электрификация сельского хозяйства; Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата, экономика и управление на предприятии (по отраслям) (2001); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, инженер-экономист (2009).

    Трудовая деятельность: энергетик Кызылординского ремонтно-технического завода «Главагрореммаш» (1989-1993); энергетик, главный энергетик, начальник цеха Кумкольской экспедиции глубокого эксплуатационного бурения ГАО «Южнефтегаз» (1993-1998); главный энергетик, начальник отдела ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай» (1998-2000); начальник отдела ОАО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», г. Кызылорда (2000-2005); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области (2005-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2010); аким г. Кызылорда (2010-2013); аким Аральского района Кызылординской области (2013-2014); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); председатель Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК (2016-2017); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК (2017-2019); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с марта 2022 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2018); шестью юбилейными медалями Республики Казахстан.

    45 лет назад (1977) родился КУСАИНОВ Даулетбек Каирбекович - заведующий отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова (1998); Евразийский гуманитарный институт (2010); Университет Стирлинг, (2016).

    Трудовая деятельность: преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова (1998-1999); консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000); атташе, 3-й, 2-й секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2000-2004); третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2004-2008); начальник управления департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК (2008-2009); консультант, инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2009-2014); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (02.2014-09.2014); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2019).

    На занимаемой должности - с октября 2019 года.

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