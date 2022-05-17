17 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Дата выбрана в честь того, что 17 мая 1865 года успешно завершились переговоры по подписанию первого Международного телеграфного соглашения, а также основания Международного телеграфного союза, после 1932 года ставшего Международным союзом электросвязи.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Отмечается каждый год по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией. Основная его задача - способствовать распространению информации об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Впервые состоялся 14 мая 2005 года, а с 2006 года отмечается 17 мая.

СОБЫТИЯ

В 1936 году в Москве впервые проводилась Декада казахской культуры и искусства.

Для организации декады была создана специальная комиссия в составе Жубанова, Тогжанова, Кадырбаева, Байбосунова, Утекина, Ненашева, наркома просвещения Темирбека Жургенева, председательствовал Рафальский.

В 1992 году в связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой опубликован Указ Президента РК Нурсултана Назарбаева об открытии в городе Анкаре посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

В 1992 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев совершил первый официальный визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого подтвердил обязательство Казахстана присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. 19 мая 1992 года состоялась первая встреча Президентов Казахстана и США.

В 2007 году в Алматы в честь 60-летия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Организации Объединенных Наций АО «Казпочта» выпустило художественную почтовую марку.

На почтовой марке на голубом фоне изображен казахский орнамент и юбилейный знак 60-летия ЭСКАТО. Размер марки 50х38 мм номинал 25 тенге, тираж составляет 50 000 экземпляров, перфорация гребенчатая, выполнена офсетным способом в четыре краски.

В 2010 году в Астане заработала круглосуточная бесплатная национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи «150».

В Союзе кризисных центров, которые являются инициаторами создания этой линии, надеются, что каждый ребенок в Казахстане сможет дозвониться на этот телефон. Здесь оказывают консультативную, юридическую, может, даже психологическую, моральную помощь не только детям и родителям, но и тем, кто работает с детьми и для детей.

В 2011 году в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление государственности и укрепление суверенитета Республики Казахстан, а также в ознаменование 20-летия независимости Республики Казахстан была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

В 2012 году столичный Музей им. Сакена Сейфуллина пополнился новым экспонатом. Пиалу, принадлежавшую народному композитору Акану Сері, теперь смогут увидеть все ценители старины. До сих пор она хранилась в личном архиве врача Абая Байгенжина. Фарфоровое изделие начала ХХ века хорошо сохранилось.

В 2013 году учеными научно-исследовательского центра «Ғарыш-Экология» в Казахстане была создана и запатентована уникальная методика определения токсичных компонентов ракетного топлива в объектах окружающей среды после запуска космических ракет.

Научно-исследовательская база, позволившая сделать эту разработку, включает лаборатории в Байконыре и Жезказгане, где непосредственно проводится мониторинг пусков ракет, а также мобильные передвижные лаборатории.

В 2017 году казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов принял участие в крупном событии в Париже - в благотворительном ужине в Париже Global Gift Foundation.

На благотворительный вечер в Париже Димаша пригласила американская актриса Ева Лонгория.

В 2019 году в г. Нур-Султане состоялась церемония закладки капсулы Всемирного торгового центра, цель которого заключается в создании новых возможностей для создания рабочих мест, торговли и привлечения инвестиций.

В 2019 году Международная Тюркская академия провела масштабное мероприятие к 100-летию национально-освободительной борьбы турецкого народа под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, в рамках которого состоялась презентация казахской версии книги Ататюрка «Речь».

Произведение Мустафы Кемаля Ататюрка содержит историю о распаде Османской империи, национально-освободительной борьбе турков под руководством Ататюрка, а также о провозглашении и становлении Турецкой Республики.

В 2021 году в г. Нур-Султане вдоль улицы имени Шабал Бейсековой появилась именная аллея Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

Инициативу по закладке новой аллеи сотрудники Телерадиокомплекса Президента РК связывают со стремлением внести личный вклад в дело преумножения природных ресурсов, бережного отношения к окружающей среде.

В 2021 году Кокшетаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

История вуза начинается с 1973 года, когда в Кокшетау из Алматы был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны управления МВД Казахской ССР. Затем он был преобразован в школу подготовки и переподготовки младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны, позже - в Кокшетауский филиал Алматинского пожарно-технического училища МВД РК. В 1999 году переименован в Кокшетауский технический институт Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.