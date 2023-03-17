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17 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

17 Марта 2023, 08:00
17 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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102 года назад (1921-2011) родилась ТНАЛИНА Дарига Байжумановна - первая казахская женщина - профессиональный кинорежиссер, отличник кинематографии СССР, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженка Акмолинской области. Окончила Алматинское театральное училище, актерский факультет ВГИКа, режиссерский факультет (у профессоров Л. Кулешова и А. Довженко) этого же института.

Творческую деятельность начала как актриса, сыграла эпизодические роли в художественных фильмах «Член правительства», «Романтики», «Белая роза», «Песнь о великане», «Песни Абая» и «Джамбул». С 1953 года начала работать как режиссер, самостоятельно осуществила съемку научно-популярного фильма «На просторах Казахстана». В 1954-1958 годы - режиссер студии «Мосфильм». Принимала участие в создании художественных лент «Салтанат», «Илья Муромец», «Особое поручение», «Далеко в горах». С 1964 года - режиссер студии «Казахфильм», где участвовала в постановках художественных и хроникально-документальных фильмов «Сплав», «Песня зовет», «И в шутку, и всерьез», «Струны столетий» и др. Снимала сюжеты для киножурнала «Советский Казахстан», дублировала фильмы.

В 2009 году была удостоена титула «Экран Шебері». Автор книги-монографии «Черно-белое кино».

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85 лет назад (1938-2011) родился СЕРГАЛИЕВ Мырзатай Сергалиевич - специалист в области казахского языкознания, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1960), аспирантуру Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1965).

Трудовая деятельность: после окончания Казахского государственного университета имени С.М. Кирова был оставлен на кафедре казахского языка в качестве ассистента: прошел путь до профессора, заведующего кафедрой (1990-1999) и декана филологического факультета КазГУ (1987-1992); председатель спецсовета при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1989-1999); заведующий кафедрой казахского языкознания Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, председатель диссовета при ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (1999-2008); член диссовета при ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (с 2008 года).

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Ветеран труда» (1988), медалью и грамотой Советского комитета тюркологов (1988); обладатель Государственной стипендии за выдающийся вклад в науку и технику Казахстана (1997, 2006), гранта «Лучший преподаватель вуза» (2005). Победитель конкурса «Тіл жанашыры-2009».

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52 года назад (1971) родился КАШАГАНОВ Нурлан Мусаканович - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище (1993); Военную академию ВС РК (2001); факультет ГШ Военной академии Республики Беларусь (2011).

Трудовая деятельность: служба на различных офицерских должностях в Республиканской гвардии (1993-1999); слушатель Военной академии Вооруженных сил РК (1999-2001); заместитель командира полка Республиканской гвардии РК (2001-2003); старший офицер департамента оперативного планирования КНШ МО РК (2003-2004); начальник штаба - заместитель командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии (2004-2005); командир мотострелкового полка мотострелковой дивизии (01.2005-07.2005); командир механизированной бригады (2005-2009); слушатель факультета ГШ Военной академии Республики Беларусь (2009-2011); командир мотострелковой бригады (2011-2013); первый заместитель командующего Аэромобильными войсками - начальник штаба Аэромобильных войск (02.2013-07.2013); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Астана» (2013-2016); командующий войсками регионального командования «Восток» (2016-2019); начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил (2019-2021).

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47 лет назад (1976) родился КАРИМ Берик Сейтжанулы - председатель военного суда Шымкентского гарнизона.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК (1997).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный государственного следственного Комитета по ЮКО, оперуполномоченный оперативно-розыскного отделения службы экономической отдела Енбекшинского районного отдела полиции УВД г. Шымкента (1997-2000); следователь 1-го отдела полиции ГОВД г. Шымкента (2000-2001); следователь 2-го отдела полиции ГОВД г. Шымкента (2001-2003); юрист ТОО «Глобус плюс» (2006-2007); судья Енбекшинского районного суда г. Шымкента (2007-2013); председатель Толебийского районного суда ЮКО (2013-2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.


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