17 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день социальной работы

Отмечается каждый год в третий вторник марта по инициативе Международной федерации социальных работников - глобальной организации, борющейся за социальную справедливость, права человека и социальное развитие через популяризацию социальной работы.

Основная задача социальной работы - обеспечить достойный уровень и качество жизни представителей социальных групп, нуждающихся в помощи и поддержке (детей, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных людей, женщин и др.). При этом важный результат социальной работы - улучшение благосостояния не просто отдельных людей, а целых семей и общества в целом.

СОБЫТИЯ

В 1990 году в Алматы состоялся учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором была создана Республиканская ассоциация корейских культурных центров Казахстана (РАККЦК).

В 1994 году Министерство иностранных дел Республики Казахстан направило ноту о признании Казахстаном независимости бывшей Югославской Республики Македония.

В 1995 году была создана Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, которая осуществляет на территории республики контроль за исполнением положений Конституции Республики Казахстан в части выборов, обеспечивает их разъяснение и единообразное применение; организует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Верховного Совета Республики Казахстан; регистрирует кандидатов в Президенты и вице-президенты Республики Казахстан, а также кандидатов в депутаты Верховного Совета по государственному списку, их доверенных лиц и инициативные группы, выдает им соответствующие удостоверения; подводит итоги выборов в целом по республике.

В 1995 году была учреждена общенациональная премия в области журналистики «Алтын жұлдыз» («Золотая звезда»). С 2001 года «Алтын жұлдыз» является официальной премией Академии журналистики Казахстана.

В 2000 году за выдающиеся заслуги в деле укрепления дружественных связей между Австрией и Казахстаном в экономической, политической и культурной областях Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев был награжден орденом «Большая звезда Почета за заслуги перед Австрийской Республикой».

В 2005 году было создано АО «Национальная компания «Казкосмос». На основании приказа Национального космического агентства Республики Казахстан от 2 августа 2007 года № 32 название компании было переименовано в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В 2012 году к трем городам Казахстана (Караганда, Усть-Каменогорск и Семей), состоящим в международной организации «Мэры за мир», присоединились еще девять городов республики, в том числе восемь городов от Восточного Казахстана.

Люк Деане, председатель Совета директоров кампании «Перспективы-2020» международной организации «Мэры за мир» вручил акимам казахстанских городов - Павлодара, Курчатова, Риддера, Зыряновска, Шемонаиха, Зайсан, Шар, Аягоз, Серебрянск сертификаты членов международной организации «Мэры за мир», а затем акиматами Восточно-Казахстанской области и международным секретариатом «Мэры за мир» был подписан совместный план действий.

В 2013 году умельцы из Семея изготовили к Наурызу точную копию знаменитого бронзового казана, установленного в мавзолее Кожа Ахмеда Яссауи в Туркестане. Его диаметр - 2,45 м, вес – 2 т. Как гласит легенда, отлит казан из сплава семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра, золота.

В 2014 году Национальный Банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету proof-качества «Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии» («2014 FIFA World Cup BrazilTM») номиналом 100 тенге.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 24 гр., диаметр – 37 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 6 тыс. штук.

В 2017 году в Астане состоялась торжественная церемония награждения первой Национальной телевизионной премией «Тумар».

Цель - продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны.

В 2018 году Совет ОЭСР одобрил заявку Казахстана по вступлению в Комитет по стали. По итогам презентации предварительного обзора политики стальной отрасли Казахстана, которая состоялась 28-29 сентября 2017 года, секретариат Комитета по стали принял решение рекомендовать Совету ОЭСР пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена.

В 2019 году казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Азиатской киноакадемии/Asian Film Awards Academy как «лучшая актриса Азии» за роль в картине «Айка».

В мае 2018 года впервые в истории казахстанского кинематографа С. Еслямова была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля.



