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    17-летнюю девушку от прыжка из окна спасли полицейские Сатпаева

    21 Мая 2023, 00:30

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - 20 мая в отдел полиции города поступило сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна многоэтажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

    «За считанные секунды, воспользовавшись благоприятным моментом, втащили ее в квартиру», - рассказали полицейские.

    Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Улытауская область
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