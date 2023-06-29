Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе

    29 Июня 2023, 02:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова (1403-е место в рейтинге WTA) сыграла с итальянкой Джулией Крешенци (904-е место) на турнире в Монастире (Тунис) и едва не обыграла соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой нас сайт Sports.kz.

    Асылжан Арыстанбекова встретилась с Джулией Крешенци в первом круге в одиночном разряде и в этом противостоянии итальянская теннисистка считалась явным фаворитом.

    Впрочем, представительница Казахстана неожиданно смогла одержать победу в первом сете - 7:5, однако затем Джулия Крешенци все же переломила ход встречи и добилась итогового успеха - 6:4, 6:3.

    Таким образом, 17-летняя казахстанка досрочно завершила выступление на «челленджере» в Тунисе.

    Напомним, казахстанка Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате. Она обыграла свою соотечественницу Адель Хусаинову 6:2, 6:2, а в парном разряде в дуэте с Виолеттой Волковой (Казахстан) победила Адель Хусаинову/Екатерину Кирюшенко - 6:4, 7:5.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона-2023
    Лидер «Астаны» получил серьезную травму на восьмом этапе «Тур де Франс»
    Кто сыграет в финале Кубка Казахстана-2023 по футболу
    Тимофей Скатов не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне