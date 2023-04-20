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    17-летняя Меруерт Камалиденова сенсационно обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам

    20 Апреля 2023, 01:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меруерт Камалиденова, 17-летняя казахстанская шахматистка, одержала сенсационную победу на турнире женских сборных в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская спортсменка, которая является международным мастером среди женщин, обыграла четырехкратную чемпионку мира — китаянку Хоу Ифань.

    Также другая казахстанская шахматистка Алуа Нурманова одержала 11 побед, среди которых выигранный матч у бронзовой медалистки чемпионата мира по рапиду и блицу Савиту Шри (Индия).

    Встреча женской сборной Казахстана со сборной мира завершилась победой последних со счетом 55:73.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Шахматы
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