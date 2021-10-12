17-летний тяжелоатлет Рахат Бекболат стал чемпионом мира

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Рахат Бекболат стал победителем юношеского чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья Бекболат поднял 355 (155+200) килограммов.

Вторым финишировал Танир Чаглар из Турции - 337 килограммов. Замкнул тройку лучших Амар Рубайи из Ирака - 334 килограмма.

Добавим, что ЧМ проходит в Саудовской Аравии.