РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:12, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    17-летний тяжелоатлет Рахат Бекболат стал чемпионом мира

    None
    None
    ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Рахат Бекболат стал победителем юношеского чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он стал лучшим в категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья Бекболат поднял 355 (155+200) килограммов.

    Вторым финишировал Танир Чаглар из Турции - 337 килограммов. Замкнул тройку лучших Амар Рубайи из Ирака - 334 килограмма.

    Добавим, что ЧМ проходит в Саудовской Аравии.

    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!