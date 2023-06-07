Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    17-летний студент утонул в Павлодаре

    7 Июня 2023, 19:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа утонул в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15:33 на пульт поступило сообщение о том, что в районе Усольского моста в городе Павлодаре тонет человек. На место выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда на двух спасательных катерах, сотрудники медицинской службы (4 человека), 7 сотрудников полиции, 3 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям», - сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.

    По словам спасателей, парень утонул до их прибытия. Велись поисковые работы. В 16:06 труп обнаружили водолазы в 20-25 метрах от берега, на глубине 2-3 м.

    «Утонул парень 2006 года рождения, студент первого курса колледжа Торайгыров университета. Он отдыхал в компании 3 человек, купались в неустановленном месте. Когда погибший начал тонуть, к нему подплыл друг, хотел его вытащить, но тот начал сопротивляться и топить его. Со слов ребят, спиртные напитки они не распивали», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Троих детей на «зебре» сбила легковушка в Экибастузе
    30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске
    Крупный пожар ликвидировали на заводе ферросплавов в Аксу
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста