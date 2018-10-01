17-летний павлодарец получил срок за убийство матери и отчима

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Приговор несовершеннолетнему вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.

«Суд признал парня виновным в двойном убийстве и назначил ему наказание ввиде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Срок исчислять с момента вынесения приговора и зачесть к назначенному наказанию срок пребывания под стражей с 16 марта по 18 октября 2018 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 дней с момента провозглашения», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Кроме того, суд обязал молодого человека выплатить миллион тенге морального ущерба родным погибшего отчима.

Напомним, трагедия произошла на даче павлодарского садоводства «Весна». Во дворе дома были обнаружены тела 28-летнего мужчины и 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. В этот же день по подозрению в двойном убийстве был задержан 17-летний парень.

В суде подросток своей вины не признавал, заявляя, что во время допросов на него оказывали давление. А во время прений панень обвинил в совершении преступления брата своего отчима.

Статья Уголовного кодекса РК - «Убийство двух или более лиц», которая вменялась молодому человеку - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Но, поскольку подсудимому еще не исполнилось 18 лет, по закону разрешается назначить ему не больше половины этого срока.