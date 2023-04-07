17-летнего жителя Атырау подозревают в двух автоугонах в Актобе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 17-летнего юношу из Атырау подозревают в двух автоугонах в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

30 марта на телефон 102 центра оперативного управления поступило сообщение о попытке автоугона во дворе многоэтажных домов по улице К.Сатпаева. Прибывшим нарядом полиции установлено, что хозяин автомашины на ночь оставил ключи в замке зажигания и закрыл авто пультом. Этим воспользовался злоумышленник, но при выезде со двора машина заглохла.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили 17-летнего подростка из Атырау. По результатам предварительного следствия установлено, что в ту же ночь подозреваемый совершил угон другой автомашины Lada Granta.

По фактам угона начато досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК.



