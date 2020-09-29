17-летнего актюбинца могут посадить на 10 лет за связь с несовершеннолетней

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе за сексуальную связь с 15-летней девочкой арестован ее возлюбленный 17-летний несовершеннолетний. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. О подростковой любви и трагедии этой ситуации рассказала на своей странице в соцсети правозащитница Дина Тансари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Дины Тансари, двое подростков влюбились в друг друга и вступили во взрослые отношения по обоюдному согласию. Родители не поддерживали их отношения и они сбежали к бабушке парня. Их объявили в розыск и в тот же день нашли.

«Объявили розыск, нашли в тот же день и мама А.(девочки) потребовала сделать судмедэкспертизу! 16 сентября Нурасхана арестовали по подозрению в совершении преступления по статье 122 части 3 УК РК. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы! Теперь мама девочки сожалеет о том, что потребовала экспертизу, она не знала, что закон столь суров к детям! Но уже поздно! Родители готовы позволить своим несовершеннолетним детям пожениться, но это невозможно по закону!» - написала Дина Тансари в Facebook.

В департаменте полиции прокомментировали данный факт, отметив, что дело отправлено в прокуратуру.

«Следствие по делу по статье 122 части 3 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом. не достигшим 16-летнего возраста) окончено и направлено в прокуратуру. Статья 122 часть 3 относится к категории особо тяжких преступлений, поэтому подозреваемый был подвергнут аресту», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.