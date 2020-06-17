+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 21 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

17 Июня 2020 08:00
Поделиться:
17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
17 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения» 16 июня. Календарь Казинформа «Даты. События» 15 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1958) родился БАКТИЯРУЛЫ Мурат - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1986); Московский международный университет бизнеса и информационных технологий, экономист (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель истории, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Кызылординского пединститута (1986-1994); декан факультета истории и права Кызылординского государственного университета (1994-1998); директор Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2001); проректор по региональному обучению Казахского государственного юридического университета (2001-2002); директор Кызылординского гуманитарного юридического колледжа, директор Кызылординского отделения Казахского государственного юридического университета (2002-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2011); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2011-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив