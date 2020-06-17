17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1958) родился БАКТИЯРУЛЫ Мурат - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1986); Московский международный университет бизнеса и информационных технологий, экономист (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель истории, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Кызылординского пединститута (1986-1994); декан факультета истории и права Кызылординского государственного университета (1994-1998); директор Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2001); проректор по региональному обучению Казахского государственного юридического университета (2001-2002); директор Кызылординского гуманитарного юридического колледжа, директор Кызылординского отделения Казахского государственного юридического университета (2002-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2011); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2011-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.