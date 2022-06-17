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      История Казахстана

    17 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    17 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

    Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1995 году. Поводом для провозглашения этого дня стала годовщина со дня принятия Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. Эта конвенция была принята 17 июня 1994 года в Париже.

    СОБЫТИЯ

    В 1992 году издательство «Ана тілі» выпустило в свет книгу Ахмета Байтурсынова «Пособие по языку». Пособие было написано в 1914 году для обучения взрослых грамоте.

    В 1993 году был образован Военный институт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В мае 1999 года Институт КНБ РК был преобразован в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    В 1998 году АО «НК «Казинформ» вступило в систему информационного потока информационного агентства «Анадолу» (Турция).

    В 1998 году в Южно-Казахстанской области, перед зданием областной филармонии состоялось торжественное открытие памятника Шамши Калдаякову.

    Калдаяков Шамши (1930-1992) - выдающийся казахский композитор, народный артист Казахстана. Шамши Калдаяков обогатил казахскую музыкальную эстраду национальными напевами и колоритом Он является автором музыки Государственного гимна Республики Казахстан.

    В 2010 году согласно решению Европейской Ассамблеи делового сотрудничества директор РГП «Национальный научный медицинский центр», доктор медицинских наук, заслуженный деятель Республики Казахстан Абай Байгенжин был представлен к международной «Медали Сократа» и избран Почетным ученым Европы под номером 11.

    В 2011 году в Астраханской области РФ началось строительство нового мавзолея Букей хана, имя которого вошло в историю Казахстана как основателя внутренней Орды, объединившей казахов Междуречья Урал-Волга.

    Строительство велось на средства, собранные в разных регионах Казахстана, а также Астрахани. Высота от основания до вершины шпиля мавзолея - 18 м, ширина - 12х15 м. Для возведения был использован традиционный в этом регионе материал - мангистауский ракушечник. Внутренняя отделка выполнена из мрамора и гранита. На прилегающей территории возведены ограждения и выполнено озеленение постоялого двора.

    В 2012 году в столице музыки Вене камерный хор «Самгау» Казахского национального университета искусств стал обладателям двух золотых дипломов в номинациях «Духовная музыка» и «Смешанный хор» ХХVIII Международного хорового конкурса им. Франца Шуберта «Пение и радость». В конкурсе приняло участие 40 хоровых коллективов из 12 стран мира.

    В 2013 году АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» вошла в Ассоциацию международных телерадиовещателей (Association for International Broadcasting). Членство в данной организации позволит корпорации реализовать задачи по совершенствованию управления медиа-активами на основе международного опыта, заключению соглашений о стратегическом партнерстве с крупными международными телерадиовещателями, выходу корпорации на глобальный медиа-рынок.

    В 2014 году в турецком историческом городе Эдирне в рамках ежегодного Всемирного тюркского форума состоялась официальная церемония присуждения наград в различных номинациях. Лауреатами награды «Красное яблоко» стали министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов (номинация - «Дипломатия»), посол Казахстана в Турции Жансеит Туймебаев (номинация - «Дипломатия») и чемпион Олимпийских игр 2012 года по боксу Серик Сапиев (номинация - «Спорт»).

    В 2014 году в Северном Казахстане начали добывать золото. Запасы руды геологи обнаружили на территории в 400 гектаров близ села Булак Есильского района.

    Официальный старт работам на месторождении Аулие дали представители горно-перерабатывающей компании «Аулие Голд Майнинг» и руководители области. В ознаменование начала работ на стройплощадке заложили капсулу.

    В 2014 году впервые в истории двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Грузией в городе Тбилиси прошли Дни казахстанского кино. Дни казахстанского кино были организованы при содействии АО «Казахфильм», Министерства культуры и охраны архитектурных памятников Грузии и Грузинского национального киноцентра.

    В 2015 году в Атырауской области в местности Теректы Индерского района было обнаружено захоронение воина средних веков.

    Раскопки проводили студенты Атырауского государственного университета, будущие историки, во время летней практики. Захоронение можно назвать необычным - в могиле вместе с воином был погребен и его конь. Также в могиле находились меч длиной около 1 метра, наконечники стрел, кольчуга длиной более 1 метра, элементы конской сбруи.

    Все найденные археологами материалы указывают на то, что захоронение относится к огузскому периоду IX-XI веков.

    В 2016 году в Актобе в честь первой казахской женщины врача Аккагаз Досжановой назвали улицу. Она находится в центре города - возле Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова. Во дворе медицинского дома установили бюст А. Досжановой. Учреждена врачебная премия имени Аккагаз Досжановой.

    В 2017 году в Астане в экспериментальном порядке заработали остановки на солнечных батареях, которые помогут сэкономить электроэнергию. Солнечные батареи, установленные на крыше, аккумулируют дневной свет. Благодаря этому остановка освещает себя сама. В день установке удается запастись почти 800 ватт.

    В 2019 году в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления были образованы Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    В 2019 году впервые в истории ретро-ралли «Пекин - Париж» его маршрут был проложен через Павлодарскую область. Через российско-казахстанскую границу прошли 98 автомобилей. Всего на участие в соревнованиях было заявлено 120 экипажей.

    В 2021 году в г. Нур-Султане начал работу Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, созданный для отслеживания в режиме онлайн хода проведения биржевых торгов, ведения мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

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