17 июля завершается срок представления налоговой деклараций на бумажном носителе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

На сегодняшний день более 1,5 млн физических лиц представили «входную» декларацию.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

На бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию заканчивается 15 июля 2023 года, в электронном виде 15 сентября 2023 года.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня, сообщили в ведомстве.

Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию путем использования реализованных сервисов («Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile).

Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения, напомнили в КГД МФ РК..