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    17 июля завершается срок представления налоговой деклараци на бумажном носителе

    17 Июля 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    На сегодняшний день более 1,5 млн физических лиц представили «входную» декларацию.

    Как сообщалось ранее, с 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

    На бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию заканчивается 15 июля 2023 года, в электронном виде 15 сентября 2023 года.

    Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня, сообщили в ведомстве.

    Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию путем использования реализованных сервисов («Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile).

    Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения, напомнили в КГД МФ РК..

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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