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    17 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    17 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    117 лет назад (1906-1983) родилсяХАМИДИ Латиф Абдулхайулы - один из основоположников казахской композиторской музыки, собиратель-этнограф казахской народной музыки.

    Уроженец Казанской области Республики Татарстан. Окончил Ташкентский институт просвещения тюркских национальных меньшинств, Московский музыкальный техникум, оперную студию при Московской консерватории по классу композиции у Р. Литинского.

    С 1933 года жил в Алматы. Автор более десяти вальсов, из которых «Казахский вальс» и «Булбул» прославили его имя. Создал серию героико-патриотических песен, таких как «Песня 8-й гвардейской дивизии», «Девушка-герой», «Нуркен», «Песня партизан» и др., множество хоровых и инструментальных произведений, более 50 песен и романсов, музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам. Особое место в его творчестве занимают песни для детей. Расцвет творчества композитора связан с созданием опер «Абай», «Толеген Тохтаров» (в соавторстве с Ахметом Жубановым), «Жамбыл», оперетты «Балбулак», музыки Государственного гимна Казахской ССР (в соавторстве с Евгением Брусиловским и Муканом Тулебаевым). Произведения отличаются выразительностью мелодий, стройностью формы, ясностью гармонической и полифонической структуры. Автор концерта для домбры-примы с оркестром казахских народных инструментов.

    Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

    76 лет назад (1947-2017) родилсяАБИШЕВ Бахытжан Алимбаевич - скульптор, лауреат Международной премии имени Жамбула Жабаева, профессор Национальной академии искусств имени Жургенева, член Союза художников Республики Казахстан, академик Академии художеств Республики Казахстан.

    Родился в Актюбинске. Окончил Алматинское художественное училище имени Н.В. Гоголя (1969); Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова (1975).

    В 1975 году вернулся в город Алматы, где жил и работал до конца своей жизни над реализацией творческих замыслов. В 1976 году начал преподавать композицию и скульптуру в Алма-Атинском художественном училище. С 1978 года - преподаватель Алма-Атинского театрально-художественного института им. Т. Жургенова.

    Работы Бахытжана Абишева внесли весомую лепту в воссоздание образов национальных героев и глубоких человеческих характеров в пластике Казахстана. В городе Астане установлены памятники Ататюрку, Алие Молдагуловой и Жаяу Мусе, в городе Алматы - Т.Бокину, Ж.Жабаеву, К.Азербаеву и Ә.Шарипову, в городе Актюбинске - А.Молдагуловой, Кирееву, А.Жубанову, в городе Москве - А.Молдагуловой и т.д.

    Работы станкового характера находятся в музеях городов Казахстана и за рубежом. Так, композиция «Олимпиец» находится в музее штаб квартиры олимпийского комитета в Лозане-Швейцария, «Куйши» в частной коллекции в Германии, «Томирис» в г. Москве. Работы «Кулагер», «Умай» выставлены в резиденции Президента РК.

    Последняя монументально-скульптурная композиция, выполненная художником - «Исатай и Махамбет», является центральной частью архитектурно-художественного мемориального комплекса, открытого в 2003 году в связи с юбилейными торжествами, посвященными Махамбету. Работа по своим художественно-образным характеристикам является лучшим памятником, выполненным за последние годы в Казахстане.

    66 лет назад (1957) родилсяСАРСЕНБАЕВ Булат Сергазиевич - председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

    Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков; Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

    Трудовая деятельность: учитель английского языка 3-й детской железнодорожной больницы (08.1978-10.1978); служба в управлении внутренних дел горисполкома г. Алма-Аты (1980-1985); инструктор Советского райкома Компартии Казахстана (1985-1986); секретарь Алма-Атинского обкома ЛКСМ Казахстана (1986-1989); инструктор Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана (1989-1990); старший консультант Верховного Совета КазССР (1990-1991); главный юрисконсульт Министерства внешнеэкономических связей РК (1991-1992); заместитель главы Московской районной администрации г. Алма-Аты (1992-1993); вице-президент корпорации «Даңқ» (1994-1995); руководитель представительства британской юридической фирмы «McKenna&Co International» в Казахстане (1995-1997); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в государстве Израиль (1997-2001); заместитель директора международно-правового департамента МИЛ РК (2001-2003); генеральный консул РК в городах Гонконг и Макао (КНР) (2003-2005); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике (2005-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве (2007-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирак по совместительству (2008-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (2014-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству (2015-2019); официальный представитель Республики Казахстан в Азиатском и Тихоокеанском центре трансфера технологий (APCTT, региональное учреждение Организации Объединенных Наций при Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана) (2017-2019); посол по особым поручениям МИД РК (2019-2020); советник председателя правления НК «Kazakh Invest» (2020-2021).

    На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет», орденом Независимости первой степени («Wisam al-Istiqial», Иордания); Золотой медалью «За заслуги» (Палестина).

    55 лет назад (1968) родилась ИБРАЕВА Амангуль Кумарбековна - заведующая Отделом кадровой работы Аппарата Правительства Республики Казахстан.

    Уроженец Семипалатинской области.

    Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт.

    Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор, референт, старший референт, консультант, главный эксперт Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1994-2007); заведующая сектором, Заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой работы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2012); заместитель заведующего Отделом финансово-хозяйственной и кадровой работы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013); заведующая Секретариатом Руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2019); заведующая Отделом кадровой работы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (04.2019-02.2023).

    На занимаемой должности с февраля 2023 года.

    54 года назад (1969) родиласьКАРАУЛОВА Асель Адилевна - президент Казахстанского пресс-клуба.

    Уроженка г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби), получила степень MBA КИМЭП, международный маркетинг, а также степень МPA (Master of Public Affairs) университета Миссури-Коламбия (США), стипендиат программы Эдмунда Маски.

    Работала внештатным корреспондентом газеты «Ленинская смена» (совр. «Экспресс-К»). Стояла у истоков развития отечественного PR-рынка. А. Карауловой реализовано более 320 успешных PR-проектов, более 2700 медиа мероприятий на территории Казахстана, Центральной Азии, СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии, 10 крупных проектов общенационального характера совместно с международными партнерами.

    Является членом Группы по внешнему имиджу Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, постоянным автором статей по проблемам PR рынка, тренером по коммуникациям, преподавателем ведущих бизнес-школ.

    Награждена благодарностью Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, сенатора Хиллари Клинтон, является обладателем множества почетных грамот.

    50 лет назад (1973) родиласьРАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна - советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

    Родилась в Южно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, г. Алматы (1995); Казахскую государственную юридическую академию, г. Астана (2001).

    Трудовая деятельность: сотрудник банковской системы (1994-1995); генеральное консульство РК, г. Франкфурт-на-Майне (1995-1998); атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе МИД РК (1998-1999); секретариат министра финансов РК (1999-2002); начальник отдела департамента международных финансовых отношений МЭБП РК (2002-2003); генеральный директор ТОО «Dala tour» (2003-2005); руководитель аппарата Министерства финансов РК (2006-2007); заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК (2007-2008); заместитель начальника инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК МФ РК (2008-2009); директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов МФ РК (2011-2013); заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» (2019-2020); председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2020-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (14.01.2021-19.01.2023).

    На занимаемой должности с февраля 2023 года.

    Награждена медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

    42 года назад (1981) родилсяКУРМАНОВ Рустем Жомартович - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, экономист-менеджер в отраслях АПК (2003); аспирантуру Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова, экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство) (2007).

    Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК (2003-2005); начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2005-2009); начальник управления департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, и.о. директора департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директор департамента инвестиционной политики Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, корпус «А» МСХ РК (2009-2015); руководитель секретариата Комитета АПК, Национальная палата предпринимателей РК (2015-2016); управляющий директор - директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» (2016-2017); и.о. советника министра сельского хозяйства РК, советник министра сельского хозяйства РК (2017); вице-министр сельского хозяйства РК (2017-2018); председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» (2018-2019).

    На занимаемой должности - с марта 2019 года.

    Награжден Орденом «Құрмет» (12.2019); Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (29.05.2019); Почетная грамота Президента Республики Казахстан

    Автор:

    Зифа Хабирова

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