17 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день управления информацией

Отмечается ежегодно в третий четверг февраля. Учрежден для того, чтобы привлечь внимание к важности управления информацией в современном мире и повысить осведомленность о его основных принципах.

День спонтанного проявления доброты

Этот праздник имеет общемировое значение, празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

СОБЫТИЯ

В 2005 году в «Совет мудрецов» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вошел председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, доктор политических наук, профессор, известный государственный деятель, дипломат и журналист Куаныш Султанов. В «Совет мудрецов» входят представители всех регионов зоны действия ОБСЕ - от Ванкувера до Владивостока.

В 2009 году в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных служб Казахстана была образована Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

В июне 2019 года Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» была реорганизована путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

В 2013 году за выдающиеся художественные достижения приз Берлинского фестиваля впервые получил казахстанский оператор Азиз Жамбакиев за фильм «Уроки гармонии».

Награда стала первой, полученной кинематографистами нашей страны на Берлинском фестивале.

В 2016 году в Астане состоялся премьерный показ полнометражного документального фильма производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью».

Фильм посвящен Халық Қаһарманы - народному герою РК, первому министру обороны независимого Казахстана, Герою Советского Союза, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

В 2017 году 10-летняя школьница из Астаны Аймен Нуржан разработала мобильное приложение-гид для Международной специализированной выставки EXPO-2017, с помощью которого все желающие могли не только узнать, как добраться до того или иного павильона выставки, а также локации сервисных точек - рестораны, такси и автобусы, справочные бюро и так далее.

В 2018 году казахстанских журналистов наградили премией Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), вручаемой за вклад средств массовой информации в продвижение общих ценностей стран тюркского мира.

Награждение состоялось в культурной столице тюркского мира, городе Кастамону. Был отмечен труд журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Болгарии, Гагаузии, Косово, Татарстана, Македонии, Северного Кипра и других. Среди казахстанских журналистов, удостоенных премии ТЮРКСОЙ, - редактор Южно-Казахстанского областного управления культуры и развития языков Мадина Айтбенбетова, редактор МИА «Казинформ» Жанар Мухамедиярова.

В 2021 году казахстанец Тауфик Каримов стал лауреатом Международной Лондонской премии в категории «Звезды» в номинации «Малая проза» - премия имени Чарльза Диккенса, конкурсной работой которого была книга «Fata Morgana», изданная на английском и русском языках.

Благодаря организаторам Международной Лондонской премии более 500 писателей и поэтов из разных стран смогли выйти на мировую арену и заявить о себе зарубежной аудитории.