17 ДТП зафиксировали за сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пару дней по прогнозам синоптиков ожидается метель, обильный снегопад, низовой сильный ветер, что ограничивает видимость, и затрудняет движение как на городских дорогах, так и на загородных трассах. Из-за непогоды произошло несколько ДТП, спасатели эвакуировали застрявшие авто в снежном заторе и находившихся в них людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за ухудшения погодных условий с 07:30 часов закрыто движение для всех видов транспорта на участке республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск» (65-252 км, поселок Жезды – граница Костанайской области) и с 10:00 часов ограничено движение для всех видов автотранспорта на республиканской дороге «Екатеринбург-Алматы»» (1353-1426 км, граница Акмолинской области – г.Темиртау), с 11:15 часов закрыто движение на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» ( участок г.Караганда-г.Каркаралинск, км 17-217), и на автодороге «Кызылорда-Павлодар» (участок г.Караганда-п.Молодежный,км 970-1066).

«В целом за прошедшие сутки по городу Караганде зафиксировано 17 ДТП с 11 пострадавшими. На 659 км а/д «Кызылорда-Павлодар» (45-50 км от п.Жанаарка) 39-летний водитель на автомашине «Тойота Ланд Крузер 200» в результате разгерметизации заднего колеса не справился с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате 26-летний пассажир погиб на месте происшествие, второй пассажир - женщина, 1987 г.р. скончалась в больнице, не приходя в сознание и еще два пассажира тяжелыми травмами доставлены в районную больницу посёлка Атасу»,- сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев.

Местная полицейская служба ДП Карагандинской области еще раз напоминает, о том, что дорога требует повышенного внимания и ответственности. Особенно это касается загородных трасс, где в случае экстренной ситуации водитель рискует остаться один на дороге. Стражи порядка рекомендуют следить за прогнозами погоды, по возможности откладывать дальние поездки, отправляясь в путь — обязательно убедиться в исправности транспортного средства. И в случае ограничения движения из-за непогоды на постах водители должны соблюдать меры безопасности и подчиняться требованиям сотрудников полиции.

Однако, несмотря на предупреждения полицейских и спасателей, сегодня в 14.30 часов в Каркаралинском районе в 207 км автодороги «Караганда – Аягоз – Бугаз», в 7 км от города Каркаралинск, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшей в снежном заносе автомобиля «Тоyоtа Carinа» спасено четыре человека и доставлены в город Каркаралинск. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Карагандинской области призывает граждан не выезжать за пределы населенных пунктов. О закрытии дорог вы можете узнать скачав приложение «Дармен».