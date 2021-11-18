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    17 ДТП за день из-за непогоды произошло в Кызылординской области

    18 Ноября 2021, 13:37

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – 17 ДТП за день произошло в Кызылординской области из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На имя руководства Департамента полиции Кызылординской области через социальные сети поступают слова благодарности от водителей, которые оказались в затруднительном положении из-за погодных условий на дорогах области. 17 ноября в Кызылординской области в связи с резким похолоданием, снегопадом и гололедом на дорогах водителям была проведена разъяснительная работа. В этот день по области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек получил телесные повреждения, в остальных случаях ТС причинен материальный ущерб. Кроме того, в связи с непогодой на дорогах республиканского значения, 15 водителям оказана помощь сотрудниками роты патрульной полиции, транспортные средства вновь выведены на дорогу.

    «У патрульных полицейских отработан механизм действий в подобных ситуациях: вызвать эвакуатор, доставить при необходимости в населенный пункт, отогреть двигатель, в случае необходимости организовать эвакуацию. Мы учим наших сотрудников не оставлять людей без внимания в любой ситуации», – комментирует начальник ДП Кызылординской области Султан Бекторе.

    Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область ДТП Погода
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