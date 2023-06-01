17 детей пострадали при падении с моста в Канаде

ВИННИПЕГ. КАЗИНФОРМ - 17 детей и мужчина из школы Сент-Джонс-Равенскорт в Виннипеге пострадали при падении с высоты более 6 метров во время экскурсии по Форту Гибралтар. Троих детей доставили в больницу в среду утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Global News.

Группа школьников, дети в возрасте 10 и 11 лет, упали с деревянного моста внутри комплекса с высоты более 6 метров. 30 детей шли по мосту, когда он рухнул. Причина обрушения пока не известна.

«Большинство детей получили лечение, их выпишут в течение дня. Только один ребенок останется на ночь под наблюдением врачей после перенесенной операции», - сообщила журналистам доктор Карен Грипп, глава отделения неотложной помощи детской больницы.





Она отметила, что полученные травмы не представляют серьезную опасность для здоровья и жизни детей.

По словам Дэвида Дредджера, менеджера по корпоративным коммуникациям города, Форт Гибралтар находится в ведении организации Festival du Voyageur. В своем письме он также добавил, что по предварительным данным ремонт надземного моста производился в 2004 и 2013 годах.



