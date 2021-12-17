17 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1894-1938) родился- один из основоположников отечественного языкознания, ученый-педагог, литератор, критик, историк, переводчик, общественный деятель.

Уроженец Актюбинской области. Окончил двухклассное русско-казахское Ыргызское училище, Оренбургский педагогический киргизский (казахский) институт, Казахский национальный педагогический институт имени Абая.

Работал учителем, преподавателем, доцентом Казахского государственного университета, Казахского национального педагогического института имени Абая. В 1917 году был избран членом комиссии по образованию при правительстве Алашорды во главе с А. Байтурсыновым.

Автор свыше 30 учебников. В перечне написанных им работ: «Жаңалық» («Новость»), «Сауаттан» («Просвещайся»), «Колхоз ауылы» («Колхозный аул»), «Оқу құралы» («Учебное пособие» вместе с А. Байтурсыновым), «Тіл дамыту» («Развитие языка»), «Қазақ тілінің оқу құралы» («Учебные пособия по казахскому языку»), труды по латинской письменности, татарскому, уйгурскому и о тюркских языках. В книге, вышедшей в Ташкенте, «Қазақ жер мәселесінің тарихы» («История казахской земли») рассматриваются вопросы колонизации Казахстана на протяжении 200 лет.

В 1994 году в г. Актобе был образован благотворительный фонд имени Т. Шонанулы, который занимается исследованием духовного наследия ученого.

назад (1953) родился- генеральный директор Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».

Родился в Актюбинской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, ученый-зоотехник (1975); Высшую школу АПК в г. Москве.

Трудовая деятельность: зоотехник-селекционер, главный зоотехник, заместитель директора совхоза (1975-1986); председатель Актюбинского РАПО (1986-1987); директор Актюбинского облмолобъединения (1987-1988); заместитель председателя Актюбинского облагропрома, первый заместитель председателя областного сельхозуправления (1988-1992); заместитель главы Актюбинской областной администрации - начальник областного сельхозуправления (1992-1994); заместитель министра (вице-министр) сельского хозяйства Республики Казахстан (1994-1999); заместитель акима Акмолинской области (1999-2012); председатель Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами (2012-2013); председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель акима Акмолинской области (06.2014-10.2014); первый заместитель акима Акмолинской области (2014-2019); председатель Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2006), «Барыс» 3-й ст. (2011); медалями.

назад (1954) родился- президент Казахской академии спорта и туризма.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил механико-математический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1971); аспирантуру Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР, г. Новосибирск.

Трудовая деятельность: с 1979 года работал в Усть-Каменогорском педагогическом институте, последовательно пройдя все ступени служебной лестницы от ассистента до ректора крупнейшего классического университета. До назначения ректором Казахского государственного института физической культуры в 1998 году, 3 года возглавлял работу сектора внутренней политики Администрации Президента РК.

Является мастером спорта СССР по боксу и кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Возглавляет Федерацию студенческого спорта РК. Избран аудитором Азиатской Федерации студенческого спорта. В 2002 году возглавил Центрально-Азиатскую ассоциацию институтов физической культуры и спорта, которая в 2009 году преобразована в Международную ассоциацию университетов физической культуры и спорта и в октябре этого же года был избран президентом этой ассоциации.

назад (1981) родился- директор республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, история (2007); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, история (магистратура).

Трудовая деятельность: учитель истории Казахстана (2007-2010); директор учебного центра по подготовке к ЕНТ, г. Павлодар (2010-2015); руководитель отдела по организации формирования тестовых заданий центра «DОSTYK» (2015-2016); директор по связям с общественностью «Education Consulting» (2016-2019); директор по управлению проектами ТОО «EduCon» (2019-2021); исполняющий обязанности директора РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2021-10.2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.

назад (1982) родился- аким города Тараза.

Родился в г. Ленгер Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-менеджер; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления; Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, юрист.

Трудовая деятельность: главный специалист департамента экономики Южно-Казахстанской области (2003-2004); главный эксперт представительства Правительства в Парламенте РК (2006-2007); начальник отдела МЭБП РК (2007); помощник министра труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-06.2009); заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2014-2016); аким Медеуского района г. Алматы (2016-2019); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (03.2019-04.2019); первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2019-2020); заместитель акима Жамбылской области (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.