17 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

125 лет назад (1894-1938) родился ШОНАНУЛЫ Тельжан - один из основоположников отечественного языкознания, ученый-педагог, литератор, критик, историк, переводчик, общественный деятель.

Уроженец Актюбинской области. Окончил двухклассное русско-казахское Ыргызское училище, Оренбургский педагогический киргизский (казахский) институт, Казахский национальный педагогический институт имени Абая.

Работал учителем, преподавателем, доцентом Казахского государственного университета, Казахского национального педагогического института имени Абая. В 1917 году был избран членом комиссии по образованию при правительстве Алашорды во главе с А. Байтурсыновым.

Автор свыше 30 учебников. В перечне написанных им работ: «Жаңалық» («Новость»), «Сауаттан» («Просвещайся»), «Колхоз ауылы» («Колхозный аул»), «Оқу құралы» («Учебное пособие» вместе с А. Байтурсыновым), «Тіл дамыту» («Развитие языка»), «Қазақ тілінің оқу құралы» («Учебные пособия по казахскому языку»), труды по латинской письменности, татарскому, уйгурскому и о тюркских языках. В книге, вышедшей в Ташкенте, «Қазақ жер мәселесінің тарихы» («История казахской земли») рассматриваются вопросы колонизации Казахстана на протяжении 200 лет.

В 1994 году в г. Актобе образован благотворительный фонд имени Т. Шонанулы, который занимается исследованием духовного наследия ученого.





назад (1954) родился- президент Казахской академии спорта и туризма.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил механико-математический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1971); аспирантуру Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР, г. Новосибирск.

Трудовая деятельность: с 1979 года работал в Усть-Каменогорском педагогическом институте, последовательно пройдя все ступени служебной лестницы от ассистента до ректора крупнейшего классического университета. До назначения ректором Казахского государственного института физической культуры в 1998 году, 3 года возглавлял работу сектора внутренней политики Администрации Президента РК.

Является мастером спорта СССР по боксу и кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Возглавляет Федерацию студенческого спорта РК. Избран аудитором Азиатской Федерации студенческого спорта. В 2002 году возглавил Центрально-Азиатскую ассоциацию институтов физической культуры и спорта, которая в 2009 году преобразована в Международную ассоциацию университетов физической культуры и спорта и в октябре этого же года был избран президентом этой ассоциации.





назад (1982) родился- первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в г. Ленгер Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-менеджер; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления; Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, юрист.

Трудовая деятельность: главный специалист департамента экономики Южно-Казахстанской области (2003-2004); главный эксперт представительства Правительства в Парламенте РК (2006-2007); начальник отдела МЭБП РК (2007); помощник министра труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (03.2009-06.2009); заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2009-2012); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2014-2016); аким Медеуского района г. Алматы (2016-2019); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (03.2019-04.2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1982) родилась- заместитель генерального директора телеканала «Астана».

Родилась в г. Семипалатинск. Окончила Восточный гуманитарный институт, г. Усть-Каменогорск, экономист-менеджер (2003); Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», финансовый менеджмент.

Трудовая деятельность: работала в сфере экономического планирования и финансового анализа.