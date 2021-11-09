Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области

    9 Ноября 2021, 20:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области Мырзалы Утегалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только за 10 месяцев текущего года в области зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, совершенные водителями, управлявшими автомобилями, находящимися на учете в других государствах. В результате ДТП 17 человек погибли и 75 получили телесные повреждения. Также за 10 месяцев 2021 года выявлено 4096 административных правонарушений, совершенных на иностранных авто. Среди автомобилей из соседних стран немало машин, ограниченных приговором суда или снятых с учета. Пользоваться такими автомобилями можно только после постановки на учет. К тому же, иномарки из соседних стран могут быть угнаны»,- рассказал Мырзалы Утегалиев.

    В соответствии с требованиями Конвенции ООН по дорожному движению, иностранные автомобили могут передвигаться по территории Республики Казахстан только один год.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи