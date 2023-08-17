17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

99 лет назад (1924-2020) родилась СЫЗДЫКОВА Рабига Галиевна - языковед, тюрколог, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1947).

Трудовая деятельность: аспирант (1951), редактор и заведующая редакцией учебно-педагогического издательства, младший научный сотрудник (1957-1961), заведующая отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967), старший научный сотрудник (1967-1980), заведующая отделом культуры речи Института языкознания им. А. Байтурсынова (с 1980 года).

Под ее руководством были разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного «Толкового словаря казахского языка», «Орфографического словаря», большого «Казахско-русского словаря». Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова, под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова. Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.

Имя Р. Сыздыковой занесено в Золотую книгу почета Республики Казахстан (1980).

60 лет назад (1963) родился АСАНОВ Жакип Кажманович - заместитель председателя Сената.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова по специальности «Правоведение».

После окончания вуза принят стажером в Кызылординскую областную коллегию адвокатов.

В период с 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры Кызылординской области на должностях старшего помощника прокурора г.Кызылорды, помощника, старшего помощника прокурора области и начальника отдела прокуратуры области.

С 1993 по 1994 годы занимал должности старшего прокурора Управления общего надзора, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С ноября 1994 года по ноябрь 1996 года работал консультантом, заведующим сектором Отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году стал первым заместителем начальника Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 годы занимал должности старшего помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан - заместителя начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, затем начальника данного Управления, начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С февраля 2001 года по февраль 2002 года работал первым заместителем прокурора города Алматы.

С февраля 2002 года по июнь 2003 года – прокурор Павлодарской области.

В июне 2003 года Асанов Ж.К. назначен Вице-министром юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» и членом совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы».

С 2007 по 2012 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП «Нур Отан», был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

6 сентября 2012 года Распоряжением Главы государства назначен заместителем Генерального Прокурора РК.

25 апреля 2016 года Указом Главы государства назначен Генеральным Прокурором РК. Постановлением Сената Парламента РК № 273-VI СП от 11 декабря 2017 года избран Председателем Верховного Суда Республики Казахстан по представлению Президента Республики Казахстан. Освобожден с этой должности в связи с истечением 5-летнего срока и переходом на другую работу.

24 января 2023 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента, с 26 января 2023 года – на занимаемой должности.

Имеет классный чин - государственный советник юстиции 2 класса. Кандидат юридических наук. Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».

60 лет назад (1963) родился АМЕТОВ Бек Аметович - председатель Мангистауского областного суда.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1987).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Тайпакского района Уральской области (ныне - Западно-Казахстанской) области (1987-1990); следователь Жамбылской городской прокуратуры (1990-1191); специалист, начальник отдела управления коммунальной собственности г. Жамбыл (1991-1992); следователь прокуратуры Тайпакского района Западно-Казахстанской области (1992-1994); и.о. народного судьи Тайпакского районного народного суда ЗКО (1994-1996); судья Западно-Казахстанского областного суда (1996-2004); председатель коллегии по уголовным делам, судья Западно-Казахстанского областного суда (2004-2010); председатель кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда (2010-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2014); председатель Западно-Казахстанского областного суда (2014-2020); судья Западно-Казахстанского областного суда (2020-2021); председатель специализированного межрайонного административного суда г. Шымкента (06.2021-11.2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

52 года назад (1971) родился ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич - помощник Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1994); НВГШУ; Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (ныне - Академия государственной службы Республики Казахстан) (1998).

Трудовая деятельность: слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989); стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района г. Алматы (1995-1997); главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); директор департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов министерства юстиции РК (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000); первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002); советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли РК (2003-2006); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); помощник Президента РК (2008-2009); министр индустрии и торговли РК (2009-2010); вице-премьер-министр индустрии и новых технологий РК (2010); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); министр по инвестициям и развитию РК (2014-2016); аким г. Астаны (2016-2018); руководитель Администрации Президента РК (2018-2019); исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2020); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями.

48 лет назад (1975) родился АБДИКАЛИКОВ Руслан Кенжебекович - председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт-Ата, учитель физики и математики (1996); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр информационных систем (2014).

Трудовая деятельность: служба в органах Национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2005); начальник отдела программного обеспечения и сопровождения РГП «Инженерно-технический центр» ЦИК РК, г. Астана (2005-2007); начальник программного-технического управления РГП «ИТЦ» РК, г. Астана (2007-2010); и.о. заместителя директора РГП «ИТЦ» ЦИК РК (2010-2011); директор департамента лабораторных испытаний РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информатизации Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления мониторинга инфокоммуникационных систем РГП «Государственная техническая служба» МТК РК (2012-2014); директор департамента по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (08.2014-10.2014); руководитель управления по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и коммуникации Республики Казахстан (07.2016-11.2016); и.о. председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.