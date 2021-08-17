17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1924-2020) родилась- языковед, тюрколог, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1947).

Трудовая деятельность: аспирант (1951), редактор и заведующая редакцией учебно-педагогического издательства, младший научный сотрудник (1957-1961), заведующая отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967), старший научный сотрудник (1967-1980), заведующая отделом культуры речи Института языкознания им. А. Байтурсынова (с 1980 года).

Под ее руководством были разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного «Толкового словаря казахского языка», «Орфографического словаря», большого «Казахско-русского словаря». Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова, под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова. Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.

Имя Р Сыздыковой занесено в Золотую книгу почета Республики Казахстан (1980).

назад (1963) родился- председатель Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1985).

Трудовая деятельность: стажер Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986); и.о. старшего прокурора г. Кзыл-Орды, помощник, старший помощник прокурора Кзыл-Ординской области (1986-1993); начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Генпрокуратуры РК (1993-1994); консультант аппарата, администрации Президента РК (1994-1997); старший помощник Генерального прокурора - заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальник департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1997-2001); первый заместитель прокурора г. Алматы (2001-2002); прокурор Павлодарской области (2002-2003); вице-министр юстиции РК (2003-2005); председатель Совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы» (2005-2006); заместитель исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен» (2005-2006); президент и член Совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (01.2012-09.2012); заместитель генерального прокурора РК (2012-2016); генеральный прокурор РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с декабря 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».

назад (1971) родился- помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1994); НВГШУ; Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (ныне - Академия государственной службы Республики Казахстан) (1998).

Трудовая деятельность: слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989); стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района г. Алматы (1995-1997); главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); директор департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов министерства юстиции РК (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000); первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002); советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли РК (2003-2006); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); помощник Президента РК (2008-2009); министр индустрии и торговли РК (2009-2010); вице-премьер-министр индустрии и новых технологий РК (2010); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); министр по инвестициям и развитию РК (2014-2016); аким г. Астаны (2016-2018); руководитель Администрации Президента РК (2018-2019); исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями.

назад (1975) родился- председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт-Ата, учитель физики и математики (1996); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр информационных систем (2014).

Трудовая деятельность: служба в органах Национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2005); начальник отдела программного обеспечения и сопровождения РГП «Инженерно-технический центр» ЦИК РК, г. Астана (2005-2007); начальник программного-технического управления РГП «ИТЦ» РК, г. Астана (2007-2010); и.о. заместителя директора РГП «ИТЦ» ЦИК РК (2010-2011); директор департамента лабораторных испытаний РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информатизации Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления мониторинга инфокоммуникационных систем РГП «Государственная техническая служба» МТК РК (2012-2014); директор департамента по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (08.2014-10.2014); руководитель управления по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и коммуникации Республики Казахстан (07.2016-11.2016); и.о. председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

назад (1981) родился- заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Акмолинский филиал Казахской академии труда и социальных отношений, юрист (2002); Университет «Туран-Астана», бакалавр финансов (2004); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, мастер делового администрирования.

Трудовая деятельность: специалист ТОО «Акцепт-А» (2000-2002); специалист ТОО «Business Real estate» (2002-2003); специалист РГКП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» управления делами Президента Республики Казахстан (2004-2008); эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2009); заведующий сектором отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2009-2012); заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2012-2013); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2013-2017); руководитель аппарата акима Акмолинской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

назад (1992) родился- казахстанский тяжелоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион Азии 2015 года, призер Кубка Президента России 2015 года, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Уроженец Республики Беларусь. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата, физическая культура и спорт.

Спортом начал заниматься в Кызылорде. В турнире, посвященном Дню Первого Президента страны, в котором принимали участие около 150 спортсменов из всех областей, а также Астаны и Алматы, сертификат на 150 тысяч тенге и кубок получил тогда еще 20-летний кызылординец Александр Зайчиков. В «рывке» тяжелоатлет поднял штангу весом 170 кг. Во втором упражнении - «толчке» - 208 кг. В ноябре 2015 года на чемпионате мира в Хьюстоне неожиданно для всех завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в категории до 105 кг с результатом 191 кг в рывке и 230 кг в точке (421 кг по сумме двух упражнений). В декабре 2015 года на пятом Кубке президента Российской Федерации в Грозном стал серебряным призером турнира с результатом 190 кг в рывке и 226 кг в толчке (416 кг по сумме двух упражнений). На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 105 килограммов по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.