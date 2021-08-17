17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
97 лет назад (1924-2020) родилась СЫЗДЫКОВА Рабига Галиевна - языковед, тюрколог, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.
Родилась в Актюбинской области. Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1947).
Трудовая деятельность: аспирант (1951), редактор и заведующая редакцией учебно-педагогического издательства, младший научный сотрудник (1957-1961), заведующая отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967), старший научный сотрудник (1967-1980), заведующая отделом культуры речи Института языкознания им. А. Байтурсынова (с 1980 года).
Под ее руководством были разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного «Толкового словаря казахского языка», «Орфографического словаря», большого «Казахско-русского словаря». Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова, под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова. Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.
Имя Р Сыздыковой занесено в Золотую книгу почета Республики Казахстан (1980).
58 лет назад (1963) родился АСАНОВ Жакип Кажманович - председатель Верховного суда Республики Казахстан.
Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1985).
Трудовая деятельность: стажер Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986); и.о. старшего прокурора г. Кзыл-Орды, помощник, старший помощник прокурора Кзыл-Ординской области (1986-1993); начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Генпрокуратуры РК (1993-1994); консультант аппарата, администрации Президента РК (1994-1997); старший помощник Генерального прокурора - заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальник департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК (1997-2001); первый заместитель прокурора г. Алматы (2001-2002); прокурор Павлодарской области (2002-2003); вице-министр юстиции РК (2003-2005); председатель Совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы» (2005-2006); заместитель исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен» (2005-2006); президент и член Совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (01.2012-09.2012); заместитель генерального прокурора РК (2012-2016); генеральный прокурор РК (2016-2017).
На занимаемой должности - с декабря 2017 года.
Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».
50 лет назад (1971) родился ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич - помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.
Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1994); НВГШУ; Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (ныне - Академия государственной службы Республики Казахстан) (1998).
Трудовая деятельность: слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989); стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района г. Алматы (1995-1997); главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); директор департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов министерства юстиции РК (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000); первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002); советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли РК (2003-2006); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); помощник Президента РК (2008-2009); министр индустрии и торговли РК (2009-2010); вице-премьер-министр индустрии и новых технологий РК (2010); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); министр по инвестициям и развитию РК (2014-2016); аким г. Астаны (2016-2018); руководитель Администрации Президента РК (2018-2019); исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2020).
На занимаемой должности - с января 2020 года.
Награжден орденом «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями.
46 лет назад (1975) родился АБДИКАЛИКОВ Руслан Кенжебекович - председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт-Ата, учитель физики и математики (1996); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр информационных систем (2014).
Трудовая деятельность: служба в органах Национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2005); начальник отдела программного обеспечения и сопровождения РГП «Инженерно-технический центр» ЦИК РК, г. Астана (2005-2007); начальник программного-технического управления РГП «ИТЦ» РК, г. Астана (2007-2010); и.о. заместителя директора РГП «ИТЦ» ЦИК РК (2010-2011); директор департамента лабораторных испытаний РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информатизации Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления мониторинга инфокоммуникационных систем РГП «Государственная техническая служба» МТК РК (2012-2014); директор департамента по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (08.2014-10.2014); руководитель управления по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и коммуникации Республики Казахстан (07.2016-11.2016); и.о. председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2020).
На занимаемой должности - с июня 2020 года.
40 лет назад (1981) родился ШУКУНЕВ Канат Бейбитович - заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.
Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Акмолинский филиал Казахской академии труда и социальных отношений, юрист (2002); Университет «Туран-Астана», бакалавр финансов (2004); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, мастер делового администрирования.
Трудовая деятельность: специалист ТОО «Акцепт-А» (2000-2002); специалист ТОО «Business Real estate» (2002-2003); специалист РГКП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» управления делами Президента Республики Казахстан (2004-2008); эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2009); заведующий сектором отдела официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2009-2012); заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2012-2013); заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2013-2017); руководитель аппарата акима Акмолинской области (2017-2018).
На занимаемой должности - с июля 2018 года.
29 лет назад (1992) родился ЗАЙЧИКОВ Александр Сергеевич - казахстанский тяжелоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион Азии 2015 года, призер Кубка Президента России 2015 года, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.
Уроженец Республики Беларусь. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата, физическая культура и спорт.
Спортом начал заниматься в Кызылорде. В турнире, посвященном Дню Первого Президента страны, в котором принимали участие около 150 спортсменов из всех областей, а также Астаны и Алматы, сертификат на 150 тысяч тенге и кубок получил тогда еще 20-летний кызылординец Александр Зайчиков. В «рывке» тяжелоатлет поднял штангу весом 170 кг. Во втором упражнении - «толчке» - 208 кг. В ноябре 2015 года на чемпионате мира в Хьюстоне неожиданно для всех завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в категории до 105 кг с результатом 191 кг в рывке и 230 кг в точке (421 кг по сумме двух упражнений). В декабре 2015 года на пятом Кубке президента Российской Федерации в Грозном стал серебряным призером турнира с результатом 190 кг в рывке и 226 кг в толчке (416 кг по сумме двух упражнений). На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 105 килограммов по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.
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