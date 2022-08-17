17 Августа 2022 07:00

17 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1947 году в городе Усть-Каменогорске - в административном, промышленном и культурном центре Восточного Казахстана - был основан Казахстанский головной проектный институт «Казгипроцветмет» (КГЦМ). КГЦМ является лидером проектного дела на территории СНГ, присутствует на строительных площадках гигантов промышленности РК и других стран, пользуется доверием отечественных и зарубежных инвесторов.

В 2000 году в Алматы Центральному концертному залу присвоено имя композитора, народного артиста Казахстана, автора самых популярных хитов своего времени и современного мира Шамши Калдаякова.

В 2006 году на территории Республики Казахстан были введены в обращение две почтовые марки «Религии мира», «Культовые сооружения». Печать офсетным способом в четыре краски, гребенчатая перфорация, размер - 27,5х33 мм, количество марок в листе 20 штук. Художник Д. Мухамеджанов. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты (КНР).

В 2009 году вблизи села Казахстан Зерендинского района Акмолинской области на возвышении «Хан суйеги» был воздвигнут мавзолей Валихана (1741-1820).

Хан Вали был похоронен в 1820 году, в 1904 году его внук Султангазы установил на его могиле надгробие. В годы освоения целины надгробный камень был наполовину снесен. Жители села нашли и восстановили полуразрушенное надгробие.

В 2010 году в Алматы начались съемки остросюжетного боевика «Груз 001» производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Режиссер 8-серийного фильма - Игорь Вовнянко, продюсер - Канат Торебай. В фильме снялись такие известные актеры, как Ивар Калныньш, Досхан Жолжаксынов, Нуржаман Ыхтымбаев, Тунгышбай Жаманкулов, Линда Нигматуллина.

«Груз 001» - это констатация мирных и прагматичных политических решений руководства РК в контексте отказа от комплексной ядерной программы: закрытие Семипалатинского ядерного полигона, ликвидация ядерного оружия и другие инициативы.

В 2011 году Шымкент был признан лучшим городом Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества по результатам конкурса, организованного Международной ассамблеей столиц и крупных городов, Исполнительным комитетом СНГ и ЕврАзЭС.

В Ассамблею входят 58 городов из 9 стран СНГ, в том числе два казахстанских города - Нур-Султан и Шымкент.

В 2012 году в Сингапуре посол Республики Казахстан Ерлан Баударбек-Кожатаев и министр иностранных дел Тувалу Аписай Лелемия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закладывает основы для более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Общая площадь суши - 26 кв. км. Столица - г. Фунафути. Официальные языки - английский и тувалу. Глава государства - королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор, являющийся гражданином Тувалу.

В 2013 году письмом Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева (КНЦКЗИ) Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК был назначен сотрудничающим центром ВОЗ по чуме.

КНЦКЗИ является научно-исследовательской организацией, осуществляющей исследования в области профилактики и предупреждения карантинных и зоонозных инфекций, производство медицинских иммунобиологических препаратов и подготовку специалистов стран Центральной Азии, Кавказа, а также Республики Казахстан по особо опасным инфекциям.

В 2018 году команда юных геологов из Казахстана приняла участие в Международной олимпиаде наук о Земле, IESO-2018 в Таиланде. В олимпиаде приняли участие юные геологи из 40 стран мира. 2 золотые медали для Казахстана принесла Камила Кажен (11 кл., НИШ ФМН, г. Астана), серебро завоевал Акназар Кажымурат (11 кл., НИШ ФМН, г. Алматы), 2 бронзы у Умурзака Асылбека (10 кл. НИШ г. Астана) и еще одна бронза у Ислама Айтуганова (11 кл. НИШ IB, г. Астана).

В 2018 году 18-летний гонщик из Кокшетау Андрей Чугай завоевал первую в истории казахстанского велоспорта медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров в гонке кейрин - зрелищной спринтерской дисциплине. Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходил в городе Эгль в Швейцарии.

В 2019 году форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева стала первой в истории представительницей страны в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL).

В Казахстане Булбул играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинскую команду «Айсулу». За сборную Казахстана выступает с 2011 года. Участвовала в 5 чемпионатах мира.

В 2020 году Национальный банк выпустил в обращение инвестиционные монеты «Altyn barys» и «Kúmis barys» из золота номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге и из серебра номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.

Инвестиционные монеты - это высококачественные золотые и серебряные монеты высшей пробы 999,9. Изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

В 2021 году г. Нур-Султан стал 17-м городом в мире и первым в СНГ и Центральной Азии городом-участником программы менторства C40 Women4Climate.

«Мы очень рады, что Нур-Султан участвует в программе менторства Women4Climate. Являясь одним из самых быстрорастущих городов Центральной Азии, Нур-Султан имеет отличную возможность подкрепить экономический рост инклюзивными климатическими действиями. Приятно видеть, что город стремится вовлекать женщин в свой план действий в области климата, предоставляя женщинам возможности и используя их в качестве агентов перемен», - сказала глава Глобального лидерства, C40 Cities Джейн Лумумба.





В 2021 году призеры Олимпийских игр в Токио-2020 по боксу отдали премии от Федерации бокса на благотворительность.

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле и поблагодарил всех, кто способствовал увековечению памяти Абая. Глава государства выразил уверенность в том, что наследие поэта станет частью духовного мира корейского народа.

Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле.