17 арендаторов земель в Карагандинской области - в «черном списке» Минсельхоза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В конце июня Минсельхоз РК обнародовал «черный список» нерадивых землевладельцев. В этот реестр были включены арендаторы, у которых неиспользуемые участки уже изъяты. В Карагандинской области физических и юридических лиц в «черном списке» оказалось 17, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос эффективного использования сельхозземель был затронут в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 года. Глава государства отметил, что в стране сложился целый слой «латифундистов», которые получили землю в долгосрочную аренду, но ведут себя как «собака на сене» - и сами на ней не работают, и другим не дают. Правительство получило поручение изымать неиспользуемые участки и передавать эффективным собственникам.

В конце июня Министерство сельского хозяйства РК обнародовало «черный список» нерадивых землевладельцев. В этот реестр были включены арендаторы, у которых неиспользуемые участки уже изъяты.

В Карагандинской области физических и юридических лиц в «черном списке» оказалось 17. Земли расположены в Улытауском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском, Шетском районах, а также Караганде, Жезказгане, Сарани и Приозерске предполагалось создание объектов соцкультбыта. Площади участков разные – от 4670 га, выделенных для создания фермерского хозяйства, до 0,02 га, на которых должна быть парикмахерская.

Согласно озвученным год назад Главой государства данным инвентаризации сельхозземель, в стране 16,5 млн га неиспользуемой пашни и пастбищ.

«Земля - это главный фактор производства. Без эффективности в этом вопросе нам село не развить. Мы понимаем, что это сложная работа, здесь необходимо слаженное взаимодействие Министерства сельского хозяйства и Министерства цифрового развития», - отмечал Президент РК ранее, давая поручение Правительству провести оцифровку информационной системы земельного кадастра и выполнить аудит всех сельхозугодий.

А уже в конце 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил, во-первых, увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз; во-вторых, обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с двух лет до одного года.

Также Президент РК отметил необходимость внедрения современных цифровых технологий на основе анализа космических снимков для определения, используется земля в сельхозпроизводстве или нет.

Минсельхоз РК активно взялся за эту работу. Глава ведомства Сапархан Омаров в июне 2020 года на отчетной встрече с населением сообщил, что в 2019 году в стране были выявлены порядка 5,6 млн га неиспользуемых земель сельхозназначения. Большая часть, 4,6 млн га, пришлась на пастбища, 800 тысяч – на пашню, 200 тысяч – на сенокосы.

По словам министра, после принятия мер к нерадивым землепользователям на пощади 1,9 млн га наконец-то началось использование. По остальным были запущены предусмотренные законом процедуры отзыва права аренды. В результате 1,1 млн га уже вернулись в распоряжение государства, по 2,6 млн га процесс продолжается.

Тем временем, за первые три месяца 2020 года возвращено в распоряжение государства еще 2 млн га незадействованных сельхозугодий.

При этом пока еще механизм выявления нерадивых землепользователей используется старый, на основе бумажных отчетов и сверки информации. Однако вскоре стране предстоит перейти на современные методы оценки использования земли с применением цифровых технологий.

Для создания правовой базы этой работы в октябре 2019 года были внесены поправки и дополнения в Земельный кодекс РК. Они предусматривают проведение цифрового мониторинга сельхозземель посредством данных дистанционного зондирования. Также в январе 2020 года приняты правила по космомониторингу.

В ряде регионов, таких как Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Мангистауская области, в пилотном режиме мониторинг сельхозугодий уже запущен. Удалось выявить 9061 участок пастбищ, незагруженных арендаторами. Общая площадь этих земель - 7,3 млн га.

По данным управления земельных отношений Карагандинской области, план по вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий из земель запаса на 2020 год предполагает начало эффективного использования 643,2 тысячи га. Эта работа проводится в соответствии с 35 шагом «Введение в рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения с целью их эффективного использования».

Итоги первого полугодия уже подведены: в оборот фактически вовлечено 440,1 тысячи га (7,4 тысячи га – пашня, 1,7 тысячи га – сенокосы, 422,3 тысячи га – пастбища). Это позволило создать 103 крестьянских и фермерских хозяйства.

Таким образом, годовой областной план за шесть месяцев выполнен на 68,4 %.

Исполнение в Абайском районе составляет 69 %, Каркаралинском районе – 127 %, Улытауском районе – 92 %, Шетском районе – 142 %, Жезказгане – 240 %, Сатпаеве - 100 %, Балхаше – 96 %.

Развитием цифровой системы мониторинга сельхозземель с 2015 года занимается столичный Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина. Тут создан Центр GIS-технологий. С весны до осени ученые проводят космическую съемку поверхности земли каждые 10 дней, рассчитывая индекс вегетации на определенном участке. По подъемам и спадам индекса можно определять, где и какие культуры растут либо не растут вовсе. Это позволяет определять, где пашня простаивает, и выявлять неиспользуемые земли.

В пилотном режиме проводился и мониторинг земель Нуринского района 2017 - 2018 годах. Площадь неиспользуемых земель тут была установлена на уровне 257,37 тыс. га (15% всей пашни региона). Данные были переданы акиматам, а после этого рассмотрены комиссией, которая инициировала изъятие.