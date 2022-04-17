17 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1928-2011) родился- журналист-публицист, писатель-переводчик, учёный, доктор филологических наук, профессор, академик АСН Республики Казахстан, заслуженный работник культуры РК, лауреат Государственной премии РК.

Родился в ауле Соналы Кустанайского округа (ныне - Сарыкольский район Костанайской области). Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1951).

Трудовая деятельность: наборщик в районной типографии Костанайской области, ответственный секретарь в районной газете (1943-1946); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Қазақстан коммунистік» (1949-1952); редактор журнала «Үгітші блокноты» (1952-1954); инструктор отдела агитации и пропаганды ЦК КП Казахстана (1954-1958); аспирант АОН при ЦК КПСС (1958-1961); главный редактор газеты «Қазак әдебиеті» (1961-1963); ответственный секретарь Кызылординского межобластного отделения СП Казахстана (1963); заведующий отделом Алматинской областной газеты «Жетісу» (1963-1965); заместитель редактора Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы» (1965-1969); заведующий сектором перевода Института истории партии при ЦК КП Казахстана (1969-1973); заместитель директора, директор КазТАГа (1973-1987); старший научный сотрудник отдела казахской советской литературы Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (1987-1995); заведующий отделом абаеведения Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (1996-2011).

Исследователь творчества Абая Кунанбаева, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова. Перевёл на казахский язык романы «Утраченные иллюзии» О. Бальзака, «Красное и чёрное» Стендаля, «Берег», «Выбор» Ю. Бондарева, «Легенда Арктики» В. Анчишкина, повести «Бикей и Мауляна» В. Даля, «Синяя тетрадь» Э. Казакевича.

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Құрмет»; медалями; Почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. В Алматы на доме, где жил Жумагали Исмагулов, 14 сентября 2017 года была установлена мемориальная доска.

назад (1972) родился- актер, заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, обладатель спортивного «Оскара» (США, Атлантик-Сити).

Родился в г. Веймар (Германия). Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1995); Высшие режиссёрские курсы МФРК им. С. Эйзенштейна (г. Москва), организатор кинопроизводства, культурных и массовых программ (1998); Государственный финансовый институт (2000).

Трудовая деятельность: актер, продюсер АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» (1995-2002); генеральный директор, кинопродюсер РПО «Казкинопрокат» (2002-2006); заместитель директора Дворца Республики, г. Алматы (2006-2007); директор Дворца «Жастар», г. Астана (2007-2010); независимый директор, член Совета директоров АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова, генеральный продюсер Национального продюсерского центра «Байтерек» (2010-2014); первый вице-президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2014-2015); генеральный продюсер первого Национального киносериала «Қазақ Елі» (2015-2016); директор ТОО «Дворец Республики», кинопродюсер (2017-2019); президент киностудии «Казахфильм» (2019-2020).

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «177 ООСПН «Мусульманский батальон» (2011), «Қазақстан полициясына 25 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы құқық қорғау әскеріне 25 жыл» (2017), им. Бауыржана Момышулы (2016); знаками отличия «Кайсар» I и II степени (2008).

назад (1974) родился- президент «Назарбаев Фонда», председатель исполнительного совета АОО «Назарбаев Университет».

Окончил Казахский государственный экономический университет, экономист; Венскую дипломатическую академию; курс обучения руководящих сотрудников Гарвардского института государственного управления им. Дж.Ф. Кеннеди.

Трудовая деятельность: работал в исполкоме Межгосударственного совета Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, атташе посольства Республики Казахстан в США; координатор проектов департамента инфраструктуры и развития финансовых и частных рынков Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) (2002-2007); заместитель председателя правления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке Республики Казахстан» (2008-2009); президент АО «Новый университет Астаны» (с 06.2010 - АО «Назарбаев Университет»), председатель исполнительного совета АО «Назарбаев Университет» (2009-2013); министр образования и науки Республики Казахстан (2013-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.

назад (1978) родился- заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени М. Оспанова, врач общей практики; Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, юрист.

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Рамазан» г. Актобе (2001); директор ТОО «Тянь-Шань Актобе» (2004-2006); помощник прокурора, старший помощник прокурора г. Актобе, начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Актобе (2006-2008); помощник депутата, главный консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом аппарата Мажилиса Парламента РК (2008-2011); заведующий отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК (2011-2012); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК (2012-2016); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (2016-2017); советник председателя Мажилиса Парламента (01.2017-04.2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».