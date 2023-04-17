17 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day)

Впервые отмечен в 1989 году. Дата была выбрана в честь дня рождения Фрэнка Шнайбеля - создателя Всемирной федерации гемофилии.

СОБЫТИЯ

В 1930 году в Казахстане был назначен очередной народный комиссар и прокурор республики. Им стал Боран Айтмагамбетов (1901-1938). На этом посту находился более двух лет. Был репрессирован.

В 1991 году вышел в свет первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Нива», основанный в конце 1990 года в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Его редактором стал писатель-поэт Владимир Гундарев. Журнал сохранял и развивал традиции многонациональной культуры Казахстана, с ним сотрудничали поэты, прозаики, ученые, критики, художники как нашей страны, так и России, стран СНГ, дальнего зарубежья.

В 2006 году в лондонском «Королевском Альберт-Холле», одном из крупнейших концертных залов Европы, состоялась мировая премьера работы современного британского классического композитора Карла Дженкинса «Тілеп», созданной им по заказу казахстанского бизнесмена-мецената Сапара Искакова и посвященной творчеству его предка-кюйши Тілепа Аспантая.

В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Республики Суринам между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Республика Суринам - государство в Латинской Америке, в северо-восточной части материка Южной Америки. Площадь - 163,8 тыс. км2. Столица - г. Парамарибо. Официальный язык - нидерландский. Денежная единица - суринамский доллар. Глава государства и правительства - президент, избираемый парламентом на 5 лет (количество сроков президентства не ограничено). Одновременно с президентом избирается вице-президент. Президент также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

В 2013 году впервые прибыл на казахстанскую землю, в столицу Республики Казахстан - Астану - Кубок чемпиона Высшей хоккейной лиги «Братина», откуда в сопровождении почетного эскорта на отдельном автомобиле «Братину» его доставили в Караганду, в ледовый дворец спорта «Караганда-Арена». Кубок путешествовал по небу и земле в специальном футляре, защищающем его от повреждений. Такие меры предосторожности вполне оправданы. Кубок метровой высоты весит около 20 килограммов. Почти половину его массы составляет серебро. Также при изготовлении «Братины» использовались позолота и дерево (орех).

В 2014 году Казкосмос принял в эксплуатацию морскую локальную дифференциальную станцию (МЛДС) системы высокоточной спутниковой навигации РК, построенную в порту Баутино Мангыстауской области. Оперативная информация о функционировании МЛДС и навигационных космических систем ГЛОНАСС/GPS, а в перспективе GALILEO, поступающая на пульт контрольно-управляющей станции, позволит обеспечить безопасность плавания судов в казахстанском секторе Каспийского моря.

В 2014 году были изменены границы города Алматы - в его черту была включена часть земель Алматинской области общей площадью 23 200 гектаров, в том числе Илийского района площадью 604,6 гектара, Карасайского района площадью 16 069,7 гектара и Талгарского района площадью 6 525,7 гектара.

В 2014 году в Казахском национальном техническом университете им. К.И. Сатпаева открылся учебно-образовательный Центр управления полетами космических аппаратов. Открытие этого учебно-образовательного центра в КазНТУ отвечает приоритетам в развитии отечественной космической отрасли.

В 2017 году фильм режиссера Ахана Сатаева «Дорога к матери» был признан лучшим в Центральной Азии на церемонии вручения VI Национальной кинопремии «Ак Илбирс» в Бишкеке. «Дорога к матери» - совместная работа генерального продюсера Алии Назарбаевой и режиссера Акана Сатаева, была представлена в трех номинациях - «Лучший фильм Центральной Азии», «Лучший актер Центральной Азии» (актер Адиль Ахметов) и «Лучшая актриса Центральной Азии» (актриса Алтынай Ногербек).

В 2017 году традиционное жилище кочевников Центральной Азии установили в Монтес-де-Толедо в центральной Испании. Это подарок Фонда Первого Президента Республики Казахстан Фонду Кармен Арнау Муро. Размеры юрты - 6,5 метров в диаметре и 4 метра в высоту, юрта с полным убранством, украшениями и предметами казахской культуры. Юрту установили в Лас-Вентас-кон-Пенья-Агилера, где у антрополога Кармен Арнау есть свой фонд и один из двух музеев для изучения и распространения культур народов Сибири и Средней Азии.

В 2018 году в Казахстане был организован Союз обрабатывающей промышленности. Союз намерен выработать единую позицию участников по основным стратегическим направлениям развития обрабатывающей промышленности страны для того, чтобы продвигать ее в диалоге с органами власти в рабочих группах любого уровня, в том числе и на площадке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В 2018 году была создана Ассоциация провайдеров кредитных сведений Европы и Центральной Азии, которая позволит упростить доступ к финансовым услугам в регионе, а также стимулировать развитие финансового рынка. В Баку учредительные документы подписали представители кредитных реестров и бюро Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

В 2019 году известная поэтесса и исполнительница жырау Улжан Байбосынова стала обладательницей гран-при первого Международного фестиваля искусства бахшы (жырау) в городе Термез (Узбекистан). В течение пяти дней фестиваль принял более 160 участников из 74 стран, в том числе Кореи, Монголии, Малайзии, Венгрии, Сербии, Башкортостана, Туркменистана, Турции, Азербайджана, Болгарии, Кыргызстана. Участникам фестиваля необходимо было представить творческий номер регламентом в 30 минут. Улжан Байбосынова исполнила жыр «Көрұғлы». В Ташкенте казахстанке были вручены диплом, памятная статуэтка фестиваля и денежный приз.

В 2020 году Телерадиокомплекс Президента РК представил вниманию зрителей эксклюзивный фильм «Волонтеры. В зоне риска», в котором представлены эксклюзивные кадры о жизни и работе волонтеров в условиях режима ЧП, в карантинном госпитале.

В 2021 году 11 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 2 бронзовые) завоевали казахстанцы на Чемпионате мира по пара плаванию в США (г. Луисвилль). В соревновании приняли участие 116 спортсменов из 20 стран.