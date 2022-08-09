1691 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 950,

в городе Алматы - 147,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 25,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 357,

в Улытауской области - 39,

в Кызылординской области – 69,

в Мангистауской области - 39,

в Павлодарской области - 33,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровело 1 329 423 человека от COVID-19.



