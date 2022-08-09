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    • 1691 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки

    9 Августа 2022 08:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 950,

    в городе Алматы - 147,

    в Атырауской области - 7,

    в ВКО - 25,

    в ЗКО - 14,

    в Карагандинской области - 357,

    в Улытауской области - 39,

    в Кызылординской области – 69,

    в Мангистауской области - 39,

    в Павлодарской области - 33,

    в Туркестанской области - 11.

    Всего в стране выздоровело 1 329 423 человека от COVID-19.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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