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    169 кислородных концентраторов подарили медучреждениям Павлодарской области

    6 Августа 2020, 20:31

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 16 медицинских учреждений получили 169 кислородных концентраторов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представители партии «Nur Otan» совместно с ассоциацией предпринимателей «Ertis Business Association» вручили 169 кислородных концентраторов для 16 медицинских учреждений Павлодарской области», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в павлодарском областном филиале партии «Nur Otan».

    Медаппараты закупил республиканский общественный фонда «Шұғыла». В него, по данным партийцев, средства поступают от представителей бизнеса, спонсоров, членов партии «Nur Otan», «звёзд» шоу-бизнеса и от неравнодушных жителей Казахстана. Всего во время карантина фонд приобрёл 4 тысячи кислородных концентраторов. 240 из них были отправлены в Павлодарскую область.

    «При поддержке общественного фонда «Шұғыла» и предпринимателей региона нам в очередной раз удалось оказать помощь медучреждениям. Сегодня нам доставили 169 кислородных концентраторов, которые будут распределены во все больницы региона, - заявил председатель первичной партийной организации партии «Nur Otan» Бауыржан Базаркулов. - Ранее мы уже приняли 40 кислородных концентраторов и совместно с управлением здравоохранения доставили в 10 медучреждений области. В скором времени ожидается третья партия доставки».

    Инициативу фонда «Шұғыла» и партийцев поддержали представители ассоциации предпринимателей «Ertis Business Association». Они перечислили финансовые средства, сами приняли участие в приёме и распределении груза.

    «Мы уже осуществили две поставки концентраторов, в конце августа ожидаем третью поставку медицинских аппаратов, - рассказал директор ассоциации Нурбол Шильдебаев.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Здравоохранение НПО Общество
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