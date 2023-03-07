1684 человека лечатся от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 684 человека (–1 509 + и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 556 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки коронавирусом в Казахстане заболели 50 человек. 14 человек обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии, один человек скончался.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



