Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    1684 человека лечатся от коронавируса в Казахстане

    7 Марта 2023, 09:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 684 человека (–1 509 + и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 556 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за сутки коронавирусом в Казахстане заболели 50 человек. 14 человек обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии, один человек скончался.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    2 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    5 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов