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    167 атырауских выпускников претендуют на знак «Алтын белгі»

    30 Мая 2023, 04:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на получение знака «Алтын белгі» претендуют 167 выпускников, 247 - на аттестат особого образца. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления образования Орынтай Биманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нынешний учебный год в школах завершится 31 мая. 9-й класс в регионе окончат 11 789 учеников, 11-й класс – 5 683 человека. Число претендентов на получение знака «Алтын белгі» – 167, на аттестат особого образца – 247. Итоговые выпускные экзамены 9 (10) классов пройдут со 2 по 13 июня, а государственные выпускные экзамены 11 (12) классов – с 5 по 19 июня», – сообщила Орынтай Биманова.

    Кроме того, она рассказала о том, что в области будет организован отдых детей в летний период.

    «В текущем году летним отдыхом с 5 июня по 31 августа будут охвачены 78 198 учащихся 1-10 классов в возрасте 7-14 лет. В том числе 8 466 детей отдохнут в 149 пришкольных лагерях. В семи районах будут работать 19 групп «Жас шабақ құтқарушылар». Ученики старших классов будут охвачены трудовой практикой»,- проинформировала Орынтай Биманова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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