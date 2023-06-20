166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 166 человек умерли за последние несколько дней из-за аномальной жары в Индии, еще несколько сотен госпитализированы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По данным местных властей, аномальная жара фиксируется в штатах Уттар Прадеш (119 скончавшихся) и Бихар (47 жертв).

Температура воздуха в ряде районов достигла 43,5 градусов. В школах административного центра провинции Бихар - города Патна - до 24 июня объявлены каникулы.

Местные власти призвали жителей оставаться в течение дня внутри помещений.