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    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии

    20 Июня 2023, 01:42

    НЬЮ-ДЕЛИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 166 человек умерли за последние несколько дней из-за аномальной жары в Индии, еще несколько сотен госпитализированы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По данным местных властей, аномальная жара фиксируется в штатах Уттар Прадеш (119 скончавшихся) и Бихар (47 жертв).

    Температура воздуха в ряде районов достигла 43,5 градусов. В школах административного центра провинции Бихар - города Патна - до 24 июня объявлены каникулы.

    Местные власти призвали жителей оставаться в течение дня внутри помещений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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