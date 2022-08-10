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    • 1650 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    10 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая, из них:

    в городе Нур-Султане – 427,
    в городе Алматы – 183,
    в городе Шымкенте – 28,
    в Акмолинской области – 81,
    в Актюбинской области – 78,
    в Алматинской области – 30,
    в Жетысуской области - 37,
    в Атырауской области – 48,
    в ВКО – 52,
    в Абайской области - 34,
    в Жамбылской области – 31,
    в ЗКО – 68,
    в Карагандинской области – 200,
    в Улытауской области - 29,
    в Костанайской области – 97,
    в Кызылординской области – 45,
    в Мангистауской области – 31,
    в Павлодарской области – 88,
    в СКО – 49,
    в Туркестанской области – 14.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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