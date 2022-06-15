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    165 тыс. человек в штате Техасе могут остаться без воды из-за аварии

    15 Июня 2022, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прорыв водопровода в Западном Техасе может оставить 165 тыс. жителей города Одессы и ее окрестностей практически без воды на несколько дней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Согласно заявлению Управления по чрезвычайным ситуациям округа Эктор, из-за прорыва магистрального водопровода ожидается значительная потеря давления воды или полное его отсутствие. Существует риски для здоровья населения и причинения ущерба их имуществу.

    Ситуация усугубляется сильной жарой. В городе Одессе во вторник температура составила 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градусов по Цельсию) и по прогнозам сохранится в среду 98 °F (36,7 °C) и четверг 96 °F (35,5 °C).

    Бутилированная вода распространяется в трех районах округа Эктор. Больницы и медицинские учреждения обеспечиваются аварийным водоснабжением.

    Губернатор Техаса Грег Эбботт поручил государственным учреждениям оказать всю необходимую помощь по скорейшему восстановлению водоснабжения.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Мировые новости Вода
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