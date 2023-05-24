165 новых автобусов закупят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До конца года в Карагандинской области планируется приобрести 165 новых автобусов. Они будут обслуживать как городские, так и междугородние маршруты. О планах по обновлению автобусного парка и плюсах внедрения электронной системы билетирования ONAY! на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас большие планы по обновлению автобусного парка. В этом году закупим 165 новых автобусов. Из них 33 будут работать на маршрутах с городами-спутниками. Все автобусы приобретаются у отечественного производителя – завода QazTehna в Сарани», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Внедренная в конце 2021 года система электронного билетирования ONAY! заметно облегчила жизнь пассажиров общественного транспорта, добавил аким. Сейчас ONAY! работает как в автобусах Караганды, так и на маршрутах, соединяющих областной центр с городами-спутниками. Система позволила сделать процесс билетирования прозрачным. При этом на междугородних маршрутах стоимость проезда стала дешевле в два раза.

«Для более 30 тысяч жителей карагандинской агломерации, а именно столько ежедневно въезжает в областной центр, это стало хорошей поддержкой и экономией. Билетированием охвачены маршруты из Караганды в города Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай, а также в посёлки Шахан и Топар. С 1 мая в Караганде мы обеспечили бесплатный проезд детям с 7 до 18 лет. В ближайшее время вопрос внедрения электронного билетирования будет проработан в Балхаше и Темиртау», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.



