Новости
165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
28 Августа 2020 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 165 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 54 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета Переливание иммунной плазмы помогло исцелиться тяжелобольной коронавирусом в Жамбылской области
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 14 / 4
город Алматы - 26 / 4
город Шымкент - 2 / 1
Акмолинская область - 9 / 5
Актюбинская область - 2 / 2
Алматинская область - 2 / 2
Атырауская область - 9 / 2
Восточно-Казахстанская область - 26 / 4
Жамбылская область - 3 / 1
Западно-Казахстанская область - 10 / 6
Карагандинская область - 19 / 6
Костанайская область - 10 / 0
Мангистауская область - 3 / 3
Павлодарская область - 7 / 5
Северо-Казахстанская область - 12 / 1
Туркестанская область - 11 / 8
Всего в стране выявлены 105408 заболевших.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: как начнут учебный год страны Европы
- 83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области
- В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета
- Осторожность – наша сила
- Какие профилактические меры необходимо принять после выздоровления от коронавируса
- Онлайн семинар по Covid-19 для сельских медиков прошел в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047