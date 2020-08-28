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165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

28 Августа 2020 08:01
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165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 165 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 54 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 14 / 4

город Алматы - 26 / 4

город Шымкент - 2 / 1

Акмолинская область - 9 / 5

Актюбинская область - 2 / 2

Алматинская область - 2 / 2

Атырауская область - 9 / 2

Восточно-Казахстанская область - 26 / 4

Жамбылская область - 3 / 1

Западно-Казахстанская область - 10 / 6

Карагандинская область - 19 / 6

Костанайская область - 10 / 0

Мангистауская область - 3 / 3

Павлодарская область - 7 / 5

Северо-Казахстанская область - 12 / 1

Туркестанская область - 11 / 8

Всего в стране выявлены 105408 заболевших.



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#Коронавирус  
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