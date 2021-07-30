165 человек скончались от коронавируса за июль в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала июля в инфекционных стационарах Акмолинской области зафиксировано 165 летальных случаев от КВИ. Из них только на 29 июля, за предыдущие сутки, - шесть. Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раз. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день по Акмолинской области остается напряженной. Регион продолжает находиться в «красной» зоне со 2 июля.

«За 29 дней июля в Акмолинской области зарегистрировано 4408 случаев КВИ, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце. Наибольший прирост наблюдается в Кокшетау, Степногорске, Бурабайском, Буландынском, Целиноградском районах… С начала июля в инфекционных стационарах зафиксировано 165 летальных случаев. Из них за последние сутки на 29 июля шесть. Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раз», - поделилась А. Мусина.

По словам спикера, в регионе развернуты 22 инфекционных стационара, занято 1400 мест. Загруженность коечного фонда увеличилась с 35% в июне до 61% в июле. В реанимации находятся 88 человек, в крайне тяжелом состоянии – шесть. По занятости реанимационных коек - 66% - область занимает четвертое место по республике.

«Получают лечение от КВИ 112 беременных женщин, из них 52 или 46% госпитализированы в инфекционный стационар. К сожалению, стали заболевать молодые работающие люди. Сейчас 76% заболеваемости приходится на лица до 60 лет, 14% - на детей до 17 лет. За июль в регионе зарегистрировано более 150 заболевших КВИ детей до года», - отметила спикер.

Всего в Акмолинской области насчитывается пять тысяч коек, то есть пока еще есть резервы для развертывания инфекционных стационаров, но если занятость коечного фонда превысит, по словам главного санврача, 70%, регион войдет в зону максимального риска, и тогда будет введён полный локдаун.

«Тогда возникнет коллапс медицинских организаций. Койки можно развернуть хоть где – и в спортзале, и в гостинице, но где взять столько медиков и оборудования для лечения пациентов? Поэтому сейчас мы вводим все ограничительные мероприятия, чтобы не допустить перегрузки медорганизаций. Ведь кроме коронавирусной инфекции есть и другие болезни, и если мы сейчас закроем все больницы только под ковидные госпитали, то у нас возникнет риск осложнений по другим болезням», - отметила спикер.

Как добавила А. Мусина, в разработке находится проект постановления по усилению карантинных мер в Бурабайском, Целиноградском и Аршалынском районах.

Спикер также призвала акмолинцев соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.



