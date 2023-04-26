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    165 автобусов закупят в этом году в Карагандинской области

    26 Апреля 2023, 20:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Карагандинской области планируют закупить 165 новых автобусов. Из них 33 будут ездить между городами-спутниками. В прошлом году перевозчики уже значительно обновили свои автобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Средний возраст автобусов на межрайонных маршрутах – 14 лет, а в городах и районах – 12. В прошлом году перевозчиками области было приобретено 69 новых автобусов. Чтобы повысить качество и безопасность пассажиров, обновление автопарков продолжится и в этом году.

    «В текущем году по области планируется закуп еще 165 новых автобусов. Из них 33 единицы будут задействованы на междугородных маршрутах с городами-спутниками. Автопарк №3 - 75 единиц, Автопарк №5 - 58, ТОО «Таксокомбинат-1» - 32», - сообщил на брифинге заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мерген Мукушев.

    В этом году внедрили систему электронного билетирования ONAY!. Ею охвачены маршруты из Караганды в города Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай, а также поселки Шахан и Топар. Благодаря электронной системе оплаты проезда количество пассажиропотока увеличилось в 2 раза с 16 тысяч до 33 тысяч человек в день. Доля безналичной оплаты составляет 92%.

    «Система положительно повлияла на уровень обслуживания пассажиров. Снизились тарифы (при электронной оплате), в связи с отсутствием кондукторов сократились конфликтные ситуации, появилась возможность онлайн-отслеживания движения автобусов через мобильное приложение ONAY!», - добавил Мерген Мукушев.

    Важную роль в общей транспортной системе области занимает и пассажирский железнодорожный транспорт. Сейчас организована перевозка пассажиров по 7 социально значимым железнодорожным сообщениям. Из них 2 поезда и 5 электропоездов. Ежегодный пассажиропоток на данных маршрутах составляет более 380 тысяч человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт
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