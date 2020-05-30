163 человека выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 44,
город Алматы - 60,
город Шымкент - 15,
Атырауская область - 8,
Карагандинская область - 8,
Актюбинская область - 1,
Мангистауская область - 12,
Жамбылская область - 3,
Костанайская область - 4,
Алматинская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5220:
г. Нур-Султан – 1098,
г. Алматы – 1511,
г. Шымкент – 263,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 180,
Алматинская область – 184,
Атырауская область – 302,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 190,
Западно-Казахстанская область – 285,
Карагандинская область – 229,
Костанайская область – 68,
Кызылординская область – 233,
Мангистауская область – 135,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 35,
Туркестанская область – 199.
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