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    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте

    15 Мая 2023, 21:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2023 года на учет поставлено 162,4 тысячи единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель увеличился в 2,3 раза, в том числе легковых автомобилей и автобусов – в 2,3 раза, грузовых автомобилей – в 2,4 раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Так, по состоянию на 1 апреля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 668 тысяч единиц, из них 87,6% – легковые автомобили, 10,3% – грузовые и 2,1% – автобусы.

    По виду используемого топлива 82,4% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,6%, дизельном топливе – 7,4%, количество автомобилей на газе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1642 единицы, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,2%, еще 1936 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества.

    За март 2023 года было зарегистрировано 2321 дорожно-транспортное происшествие, где пострадало 3340 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 10,8%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Статистика Транспорт
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