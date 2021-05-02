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    08:15, 02 Май 2021 | GMT +6

    1607 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 485,

    город Алматы - 182,

    город Шымкент - 1,

    Акмолинская область - 155,

    Актюбинская область - 67,

    Алматинская область - 81,

    Атырауская область - 93,

    Восточно-Казахстанская область - 48,

    Западно-Казахстанская область - 84,

    Карагандинская область - 225,

    Костанайская область - 12,

    Кызылординская область - 85,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 13,

    Северо-Казахстанская область - 23,

    Туркестанская область - 37.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 278 584.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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