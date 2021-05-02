1607 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 485,

город Алматы - 182,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 155,

Актюбинская область - 67,

Алматинская область - 81,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 48,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 225,

Костанайская область - 12,

Кызылординская область - 85,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 13,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 37.

Итого выздоровевших в Казахстане - 278 584.



