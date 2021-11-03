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    1600 казахстанских ученых начнут получать стабильную зарплату в рамках базового финансирования

    3 Ноября 2021, 16:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил об изменениях в закон «О науке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Асхат Аймагамбетов, Парламентом приняты поправки в закон «О науке», улучшающие условия финансирования и поддержки науки.

    «Ранее практически при каждой встрече с учеными поднимались вопросы об увеличении сроков финансирования научных исследований с нынешних трех до пяти лет. Годами ученые ставили вопрос о необходимости включения в базовое финансирование оплаты труда не только руководителей и вспомогательного персонала, но и самих научных работников. Наши ученые в области гуманитарных наук (казахской литературы, языкознания, истории Казахстана, археологии, философии и др.) уже более 10 лет говорят о необходимости особого подхода к финансированию этих направлений», - написал глава Минобразования на своей странице в сети Facebook.

    Как отмечает министр, поправки, вынесенные на рассмотрение Парламента, были разработаны в кратчайшие сроки. После подписания законопроекта Главой государства новые нормы начнут действовать уже со следующего года.

    «Это значит, что как минимум 1600 ученых начнут получать стабильную заработную плату в рамках базового финансирования, и наконец работа институтов гуманитарного профиля в рамках нового прямого финансирования не будет зависеть от грантовых проектов, они теперь получат постоянное финансирование для проведения исследований по своим направлениям», - прокомментировал глава ведомства.

    «Кроме того, научное сообщество многие годы стремилось к повышению объективности работы национальных научных советов, так как именно они принимают решение о бюджетном финансировании. В последние два года в их работе произошли значительные изменения в лучшую сторону, однако для обеспечения большей обоснованности и объективности их решений законодательно вводится Апелляционная комиссия, которая будет рассматривать апелляции ученых на решения ННС и вопросы соблюдения ими Этического кодекса», - заключил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Наука МОН Асхат Аймагамбетов Финансы
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