160 млрд тенге для новых предприятий – предвыборный штаб «Nur Otan» встретился с заводчанами СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты областного маслихата Владимир Бубенко, Сергей Леонтьев и кандидаты в депутаты городского маслихата Рашбиль Евдаев, Алла Кувшинова, Анатолий Казановский и Арман Бердагулов встретились с трудовым коллективом ТОО «Завод многопрофильного оборудования», передает МИА «Казинформ».

Новая предвыборная программа партии включает 7 актуальных направлений, которые затрагивают абсолютно каждого североказахстанца. Кандидаты в депутаты рассказали о специальной экономической зоне «Qyzyljar». «Nur Otan» будет способствовать размещению на территории СЭЗ новых предприятий по выпуску трансформаторов, сельскохозяйственной техники, пищевой продукции. Для этого будет привлечено более 160 млрд тенге. Рост экономики позволит улучшить и социальное положение граждан.

«Партия делает все возможное, чтобы дети обучались именно в нашей стране. В нашей предвыборной программе сказано, что в ближайшие 5 лет наших студентов ждет, детей тех же заводчан, увеличение стипендий прежде всего. И меня, как маму, волнует, конечно, этот вопрос больше всего. Наши дети - наше будущее. Хочется, чтобы каждый ребенок учился здесь, мог трудоустроиться, а мы, партия «Nur Otan», им в этом поможем», - рассказала Алла Кувшинова, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan».





Партийцы отметили, что «Nur Otan», как ведущая политическая сила страны, будет продолжать работать на достижение поставленных целей, главная из которых - оправдать доверие людей. Кандидаты в депутаты призвали заводчан не оставаться в стороне, прийти на выборы 10 января 2021 года и сделать свой вклад в будущее страны - проголосовать за «Nur Otan».





Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»



