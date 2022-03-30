160 ДТП произошло в столице за сутки из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Вчера около 20:10 часов 26-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лада», следуя по шоссе Каркаралы со стороны города Косшы в сторону проспекта Кабанбай батыра, не учитывая погодные условия, допустил столкновение с автомашиной марки «Фольксваген» под управлением 41-летнего водителя. Из-за образовавшегося затора на проезжей части в условиях плохой видимости произошло столкновение еще четырех транспортных средств.

Также вчера водитель автомашины «Shacman», следуя по Астраханской трассе со стороны поселка Талапкер, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с другой автомашиной «Shacman», которая следовала в попутном направлении. После чего произошло столкновение еще трех транспортных средств.

Департмент полиции г. Нур-Султана предупреждает, учитывая сложные погодные условия, с понижением температуры и образованием гололедицы необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.